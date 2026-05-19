 Scomparsa Maricka Onorato, appello del fidanzato da Capo d'Orlando

Scomparsa Maricka Onorato, appello del fidanzato da Capo d’Orlando

Alessandra Serio

Scomparsa Maricka Onorato, appello del fidanzato da Capo d’Orlando

martedì 19 Maggio 2026 - 18:13

Della donna non si hanno notizie dallo scorso 7 maggio

“Chiedo aiuto a tutti”. Così Maurizio Giuffrè ha lanciato un appello attraverso l’emittente Antenna Del Mediterraneo dopo la scomparsa della compagna Maricka Onorato, scomparsa da Capo d’Orlando il 7 maggio scorso.

12 giorni senza notizie di Maricka

Dopo 12 giorni della 46enne non si hanno ancora notizie, malgrado la sua scomparsa sia stata segnalata anche dalla trasmissione di Rai3 Chi l’ha visto. Maricka, spiega Maurizio Giuffrè, aveva con sé soltanto una borraccia d’acqua e uno zaino.

Scompare a 46 anni, le ipotesi

Dopo la denuncia di scomparsa si sono messi a lavoro anche i carabinieri che non escludono l’allontanamento volontario – una ipotesi è che la donna sia tornata nel Lazio, di dove è originaria e da dove si era trasferita in Sicilia due anni fa circa. Ma anche i suoi familiari non hanno sue notizie al momento.

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