Dal manto erboso del campo da calcio a 5 ai giochi inclusivi: cosa si farà a Bordonaro

L'area tra via Generale Alberto dalla Chiesa e via Nino D'Uva cambierà volto

MESSINA – Anche Bordonaro sarà attrezzata con un’area adatta a ospitare i cittadini, grandi e piccini, con l’intenzione di garantire uno spazio di socializzazione e sport a tutti. L’intervento rientra nei 9 progetti finanziati col Pn Plus 21-27 e sarà finanziato con 266.260,32 euro. I lavori dureranno 147 e l’area di destinazione è quella compresa tra la via Generale Alberto dalla Chiesa e via Nino D’Uva.

Gli interventi migliorativi saranno su un’area grande, tanto sul campo da calcio, che sarà sistemato, quanto sulla zona dedicata ai bambini. Ad esempio saranno sostituiti i tappetini anti-trauma e installati giochi inclusivi, sostituendo quelli non più utilizzabili e sistemando quelli esistenti ancora in buono stato. Ci saranno panchine di legno, zone di verde e un nuovo impianto di illuminazione.

Accanto il campo avrà un nuovo manto erboso, la recinzione sarà sistemata e saranno realizzati i cancelli d’ingresso. Inoltre sarà sistemata la rete telata per delimitare l’area di gioco e anche questo godrà di un nuovo impianto di illuminazione. Saranno cambiate le porte da calcio e ci saranno anche panchine a bordo campo per allenatori e riserve.