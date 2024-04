Dalla tragedia di Francesco una speranza per tanti. Gli accertamenti sull’incidente mortale

Oggi pomeriggio l'espianto degli organi, la generosità di Francesco Caruso salverà altre vite

MESSINA – Vanno avanti gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente costato la vita a Francesco Caruso, scontratosi con una moto mentre viaggiava in sella al suo scooter, sabato pomeriggio. Intanto oggi pomeriggio cominceranno le operazioni di espianto degli organi, all’ospedale San Vincenzo Sirina di Taormina. L’intervento è coordinato dal dottor Giuseppe Bova del centro regionale trapianti. La salma del 23enne sarà poi trasferita, su ordine della magistratura, per effettuare l’autopsia.

Soltanto dopo la famiglia di Francesco potrà fissare i funerali e dare l’estremo saluto al loro caro. Intanto però il loro gesto di generosità, corroborato dalla volontà del giovane che era un donatore di sangue regolare, servirà a ridare speranza a tante altre persone in attesa di un organo che consenta loro di ricominciare a vivere.

La generosità di Francesco

Francesco era molto noto a Letojanni per le sue altre attività di volontariato. La sua vita è stata spezzata troppo presto, a soli 23 anni. Il giovane aveva trovato lavoro da poco in una struttura ricettiva della zona e sabato pomeriggio stava proprio recandosi a lavoro. Il destino però ha deciso che quello era il suo ultimo giro in scooter. Sulla statale 114, all’altezza di Spisone, si è scontrato con una grossa moto condotta da un 39enne di Santa Teresa di Riva, ora ricoverato al Policlinico di Messina.

L’inchiesta

La Polizia Municipale di Taormina, guidata dal comandante Daniele Lo Presti, è ora a lavoro per effettuare tutti gli accertamenti chiesti dal sostituto procuratore titolare del caso. Il magistrato ha disposto il sequestro dei due mezzi e chiesto agli agenti di verificare l’esatta dinamica dell’impatto. Ordinati anche gli accertamenti sulle condizioni alla guida di entrambi i motociclisti. Francesco era negativo.