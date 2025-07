“Dalle Case Gialle a Villaggio Aldisio, carenza d’acqua nella III Municipalità”

Messina. Il presidente Cacciotto e il consigliere Romeo insistono: "Disservizi idrici nelle zone della Circoscrizione. Intervenga l'amministrazione"

MESSINA – “Disservizi idrici nella Terza Municipalità e mancanza di comunicazione. Probabilmente l’assessore confonde i confini territoriali. Rimango sorpreso dalle esternazioni dell’assessore ai Rapporti con Amam, ma anche al Decentramento amministrativo. Nino Carreri ha dichiarato che la partecipata ha comunicato puntualmente e con trasparenza i problemi di erogazione idrica. Rimango basito perché se per zona centro nord, da piazza Castronovo in poi, periferia nord e nei villaggi collinari nord, come comunicato da Amam, s’intendono villaggi come Gescal, Cumia, Case Gialle, Catarratti, Villaggio Aldisio, tanto per fare qualche esempio dei villaggi della Terza Municipalità interessati dal disservizio idrico, significa che qualcosa non quadra in termini di confini territoriali. Disservizio per giorni e neanche comunicato”. Il presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto, di Fratelli d’Italia, risponde così all’assessore Carreri.

Continua Cacciotto: “Comunque, comprendo la necessità dell’assessore ai Rapporti con Amam di dover vestire i panni, scomodi, del difensore dell’indifendibile. In ogni caso, comunicazione a parte, resta un dato incontrovertibile: molti villaggi della Terza Municipalità continuano a soffrire la carenza idrica e soprattutto con il caldo di questi giorni diventa una situazione drammatica da vivere. L’assessore sa bene che da parte mia non mancheranno mai la correttezza e il senso di responsabilità. Ma proprio quel senso di responsabilità mi impone di dover rappresentare le istanze e i bisogni di una comunità, la Terza Municipalità, che mi onoro di rappresentare”.

“Per i disservizi idrici intervenga l’amministrazione comunale”

A sua volta. il consigliere sempre della Terza Municipalità Sebastian Romeo, anche lui esponente di Fratelli d’Italia, insiste: “Anche questa settimana, e precisamente dal 17 al 20 luglio, ancora disservizi e sospensione idrica. E ieri scarsa pressione con gli ultimi piani che vedono uscire dai rubinetti a malapena un filo d’acqua. Fino a quando si potrà accettare tutto questo? Eppure è stata annunciato che è stata allungata di due ore l’erogazione d’acqua. Conosco famiglie che stanno vivendo un incubo a causa della mancanza di acqua per intere giornate, altro che due ore in più. Al di là delle responsabilità di Amam, è l’amministrazione comunale a dover vigilare sul rispetto delle regole del contratto di servizio stipulato tra Comune e partecipata. Dunque, che l’amministrazione faccia quanto ritiene opportuno per garantire l’acqua ai messinesi”.

Il consigliere Romeo ha inoltrato una comunicazione al sindaco Basile, “evidenziando i disservizi, con particolare riferimento alle zone dei Villaggi Santo, Bordonaro, Rione Annibale, Rione Aldisio, Rione Gescal (zona bassa), Cumia, Quartiere Lombardo e Catarratti”.

