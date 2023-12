Dalle tombolate ai cartoni e allo spettacolo "Boomer": scatta il Natale a Giampilieri - Tempostretto

Dal 22 dicembre una serie di appuntamenti, per grandi e piccini, animeranno il villaggio. E ci sarà pure il contest per le luci più belle

MESSINA – Tutto pronto per il Natale anche a Giampilieri, dove l’associazione Giampilieri 2.0 e gli abitanti stanno organizzando diversi eventi, abbellendo anche il villaggio. Si partirà il 22 dicembre con la “Merenda con Babbo Natale”, una tombolata per tutti i bambini che culminerà con la proiezione di cartoni animati. Si terrà, a partire dalle 18, all’oratorio della Chiesa di San Nicolò.

Una settimana più tardi, il 29 dicembre Al Piano dalle 19, tombolata per tutti e mercante in fiera “Giampuliroto”. Poi, il 30 dicembre, Piazza Pozzo ospiterà lo spettacolo teatrale dal titolo “Boomer”. Ci sarà anche un’area food con diverse specialità. E infine il 6 gennaio, quando sempre in piazza si saluteranno le festività con il concerto del gruppo “Good Old Boys” e l’estrazione della lotteria “Natale a Giampilieri”. Sarà inoltre l’occasione per la premiazione del contest sulle luci natalizie, “A cu fa cchiù lustru”.