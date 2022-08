Daniela Bruno lascia la Lega e sceglie De Luca: "La Sicilia ha bisogno di cambiare" - Tempostretto

L'ex commissario provinciale ha ufficializzato il suo addio al partito di Salvini

MESSINA – Dopo quattro anni di militanza, Daniela Bruno ha lasciato definitivamente la Lega, annunciando contestualmente il suo sostegno a Cateno De Luca e al suo movimento, Sicilia Vera. Proprio l’appoggio al candidato sindaco messinese di Sicilia Vera, Federico Basile, lo scorso aprile era costato alla Bruno il posto di commissario provinciale della Lega.

“Ero entrata nel partito quando in Sicilia la Lega era all1% – ha spiegato Daniela Bruno – con l’illusione di costruire dal basso un partito meridionalista, una Lega del Sud, esportando sui nostri territori un modello di sviluppo vincente, incisivo e produttivo, di cui tanto abbiamo bisogno alle nostre latitudini. Purtroppo, nel momento in cui la Lega raggiunge percentuali a doppia cifra, viene meno l’entusiasmo della militanza lasciando spazio a personalismi e divisioni”.

“Scelgo De Luca perché la Sicilia ha bisogno di cambiare”

“A questo proposito – prosegue Daniela Bruno – ricordo che alle ultime amministrative ho liberamente e pubblicamente scelto di sposare il progetto di Cateno De Luca, più vicino al mio sentire ed agire, sostenendo il sindaco Federico Basile perché convinta, conoscendo Federico da tanti anni e le sue competenze, che fosse la scelta più giusta per Messina, anche a costo di mettermi contro il mio segretario regionale e di pagare questa scelta in prima persona con la rimozione dall’incarico di coordinatrice provinciale del partito, dimostrando con i fatti di essere una donna libera, che ama il proprio territorio e che non lo svende. Oggi lascio una Lega che non guarda più ai bisogni dei territori ma solo ad interessi di coalizione, e coerentemente scelgo di continuare a sostenere Cateno De Luca perché la Sicilia ha bisogno di cambiare”.

