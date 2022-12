Daniele Lo Presti lascia il comando della Polizia metropolitana di Messina - Tempostretto

Torna in forza alla Polizia locale di Taormina dove ha già ricoperto il ruolo di vice comandante

MESSINA – Daniele Lo Presti lascia il comando della Polizia Metropolitana di Messina. Era giunto il 27 dicembre del 2021 e va via lo stesso giorno, ad un anno di distanza. Al culmine di un anno di attività intensa. Sicurezza, controllo del territorio, operatività in città e non solo, hanno caratterizzato il suo operato, portato avanti con la professionalità che lo contraddistingue e l’impegno, ed altrettanta professionalità, degli agenti.

Al momento, quindi, le strade tra l’amministrazione metropolitana, presieduta dal sindaco Federico Basile, e Lo Presti, nato a Messina il 14 novembre 1980 e laureato in Giurisprudenza, si dividono. Lo Presti torna in forza a Taormina, dove è già stato vice comandante della Polizia locale. Il Corpo di Polizia metropolitana è composto dal comandante, 30 istruttori di vigilanza e 23 amministrativi.