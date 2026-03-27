Danilo Rea Trio in “Siciliana”: quando l’improvvisazione diventa racconto

Stasera alle 21 alla Laudamo il celebre pianista torna a Messina, dove si era esibito con Gino Paoli nel 2010

MESSINA – In questi giorni è stato ricordato il suo sodalizio memorabile con Gino Paoli. E la rilettura in chiave jazz di tanti classici della canzone italiana. E a Messina, a piazza Antonello, nel 2010, il pianista Danilo Rea accompagnò proprio Paoli, che ci ha lasciato in questi giorni all’età di 91 anni, in un concerto intenso. Ora il musicista torna alla Laudamo con “Siciliana” stasera alle 21. Sul palco, tre protagonisti del jazz italiano: Danilo Rea al pianoforte, Nello Toscano al contrabbasso e Mimmo Cafiero alla batteria.

“Non c’è una direzione già tracciata. C’è un punto di partenza, e poi l’ascolto. “Siciliana” è un incontro che si costruisce nel tempo presente, dove la musica nasce dall’istinto, dal dialogo, dalla libertà di lasciarsi sorprendere. Insieme, i musicisti danno vita a un intreccio sonoro in continua evoluzione. I temi si trasformano, si aprono, cambiano direzione. L’improvvisazione diventa racconto, relazione, spazio condiviso”, si legge nella presentazione.

“Il repertorio attraversa suggestioni diverse, rilette ogni volta con uno sguardo nuovo. Nulla è definitivo, tutto può accadere. È il jazz nella sua forma più autentica: quella che vive nell’istante”.

Data e orario

venerdì 27 marzo, ore 21