Danneggia 27 auto in sosta, arrestato 22enne

Con un martello ha rotto i parabrezza per rubare i pass parcheggio

Questa notte, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato un 22enne nordafricano, ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

A Castelmola un carabiniere libero dal servizio aveva notato una persona, in evidente stato di agitazione, che, con in mano un martello, stava danneggiando i parabrezza e gli sportelli di alcune auto in sosta, asportando dall’interno i pass riservati per il parcheggio dei residenti, esposti sui cruscotti.

Il militare ha avvertito subito la Centrale Operativa che da lì a poco ha fatto convergere sul posto una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile per interrompere l’azione criminosa che aveva procurato il danneggiamento di ben 27 auto.

Nonostante la resistenza opposta, i militari dell’Arma hanno bloccato e arrestato il 22enne per poi condurlo in caserma laddove, dagli accertamenti effettuati, risultava irregolare sul territorio italiano.

L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Giardini Naxos in attesa di decisione del giudice.