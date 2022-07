"Dante rockstar", nel saggio di Attardi l'influenza del Sommo Poeta sulla musica pop - Tempostretto

Martedì sera la presentazione a Letojanni alla presenza dell'auto

LETOJANNI – Martedì il 26 luglio alle ore 21,30 sulla terrazza del Museo “Francesco Durante” di Letojanni, all’interno della seconda edizione di “Letture d’estate”, organizzata dal Circolo di lettura “Bianca Garufi”, sarà presentato un saggio originalissimo e davvero unico nel suo genere del giornalista siracusano Giuseppe Attardi, “Dante Rockstar. L’influenza del sommo poeta nella storia della musica pop”, edito da Maurfix, nel quale l’autore, esperto di musica, sostiene come Dante sia il “Top of the Pop”. Se la sua presenza nel canzoniere italiano è spesso conseguenza di reminiscenze letterarie scolastiche, è più sorprendente rintracciarlo nei brani di artisti anglosassoni come Bob Dylan, Leonard Cohen, David Bowie, Kurt Cobain, Thom Yorke, Sepultura, Tangerine Dream, Coldplay. L’immaginario della Divina Commedia è stato declinato in tutte le lingue e in tutti i generi musicali: pop, rock, metal, progressive, jazz, elettronica, indie, rap.