Danza sportiva, la messinese Diletta Lo Monaco ai campionati del mondo di Skopje - Tempostretto

L'atleta di S. Alessio rappresenterà l'Italia alla competizione mondiale, in programma dal 6 al 10 novembre in Macedonia del Nord

S. ALESSIO – Diletta Lo Monaco, ballerina santalessese della Special Stars Dancing di Comiso diretta dal maestro Giuseppe Cassibba, rappresenterà l’Italia all’Ido World Championships 2023 Couple Dance , il Campionato del mondo di danza Sportiva che si terrà a Skopje in Macedonia del Nord, dal 6 al 10 novembre prossimi. L’atleta jonica fa parte del club azzurro della Federazione Italiana Danza Sportiva.

“Questo sarà il mio terzo mondiale dopo Sarajevo e Atene – dichiara Diletta Lo Monaco – dopo i tanti sacrifici e le dure giornate di allenamento non mi sono praticamente fermata dopo il campionato italiano vinto a luglio. Sono strafelice, orgogliosa ed onorata di questa ulteriore opportunità che mi viene concessa per poter rappresentare con la mia danza ancora una volta l’Italia e la riviera jonica messinese nel mondo. E’ una grande responsabilità ma anche un’emozione indescrivibile – aggiunge – che auguro a tutti i ballerini di poter provare almeno una volta durante il loro percorso sportivo agonistico. Spero inoltre in quel minuto e mezzo in pista di riuscire a trasmettere a chi mi segue le emozioni e il messaggio sociale forte ed importante del mio show. Naturalmente farò di tutto per portare in Italia la medaglia d’oro!”.

I successi al campionato europeo

Diletta volerà a Skopje dopo aver fatto incetta di medaglie al campionato europeo che si è svolto a Janow Podlaski, in Polonia, e forte del titolo di campionessa italiana 2023 conquistato a Rimini nel luglio scorso nella specialità Latin Style Show solo femminile classe AS (internazionale), con lo show “Libera di scegliere (Free to choose)” su un tema toccante e forte come quello della grave situazione di imposizioni, segregazione e restrizioni alla libertà in cui sono costrette a vivere oggi molte donne nelle varie realtà del mondo, con un’attenzione particolare alle donne iraniane.

Il maestro Cassibba: “Orgoglioso di lei”

“Sono orgoglioso del percorso di crescita sportiva meritato fatto in questi anni da Diletta – commenta il maestro Giuseppe Cassibba – che con tanti sacrifici, tante rinunce personali per una atleta così giovane, tanto lavoro e tanta dedizione affronta con serietà e professionalità tutte le competizioni sportive. Diletta insieme a Rachele Siligato è mia collaboratrice nella qualità di trainer certificata nelle nostre sedi di S. Teresa di Riva e Limina. Auguro a lei un grande in bocca al lupo: che il prossimo futuro possa essere ricco di ulteriori successi sportivi e professionali”.

Molti sono i messaggi, gli attestati di stima, di incoraggiamento e sostegno arrivati in questi giorni alla ballerina da parte dei tanti sostenitori che con passione seguono da anni le performance e la sua carriera agonistica.

