Danza sportiva, Rachele e Michael (di S. Teresa e Comiso) sul podio più alto ai Campionati italiani - Tempostretto

La vittoria corrobora un anno agonistico ricco di successi

Rachele Siligato (19 anni) di Santa Teresa di Riva e Michael Giannì (21 anni) di Comiso, istruttori della scuola di ballo “Special Stars Dancing” si sono laureati campioni d’Italia di danza sportiva per l’anno 2023 nella categoria 19/34 Classe A1. Si tratta di una vittoria che conclude in bellezza l’anno agonistico e racchiuse anche una serie di successi collezionati nel corso dell’anno. I due giovani siciliani al campionato italiano Fids (unico campionato riconosciuto dal Coni) che ha avuto luogo a Rimini si sono distinti in una delle categorie più prestigiose. Con questa vittoria, Michael e Rachele si aggiudicano il passaggio alla categoria successiva, la Classe As, la massima per ogni ballerino. I due giovani ballerini hanno ringraziato i loro maestri Giuseppe Cassibba e Nikola Cuocci, il “team Nikita” e i loro genitori, che li seguono in questo percorso, fatto di duri allenamenti, sacrifici e… soddisfazioni.