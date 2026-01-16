Germanà (Lega): “Boom di iscritti in Sicilia e oltre 400 amministratori”

Il senatore messine e segretario regionale del partito annuncia un "incremento di iscritti mai registrato prima"

PALERMO – “La Lega cresce in Sicilia con un incremento di iscritti mai registrato prima. Sul piano nazionale l’aumento dei tesserati è pari al 31 per cento, e la Sicilia è tra le regioni che contribuisce aumentando anche quest’anno il numero dei tesserati”. Lo afferma Nino Germanà, senatore e segretario regionale della Lega in Sicilia.

“Chiudo il secondo anno alla guida della Lega in Sicilia – dichiara Germanà – stabilendo un nuovo record ma il merito è certamente di tutta la squadra, dai parlamentari a tutti i nostri amministratori. Contiamo su oltre 400 amministratori locali tra sindaci, assessori e consiglieri comunali e provinciali, che ringrazio per gli sforzi profusi assieme ai commissari provinciali. Il dato positivo di quest’anno, al di là dei numeri, è che oltre alle migliaia di tesserati sostenitori, abbiamo un numero di tessere di militanti mai raggiunto in precedenza, ben 537. Il socio militante a differenza del socio sostenitore è quello che deve avere certi requisiti e un periodo più lungo di tesseramento. Questo significa che il nostro partito ormai è radicato e consolidato in ogni parte della Sicilia”.

“Dal congresso di Firenze dello scorso anno – continua Germanà – le adesioni in Sicilia hanno confermato che la linea tracciata da Matteo Salvini attrae nuovi militanti e classe dirigente. In Sicilia riscontriamo ogni giorno che i cittadini credono nel progetto politico della Lega. Oggi – conclude Nino Germanà – abbiamo donne e uomini che vogliono impegnarsi e che sono consapevoli che grazie alla Lega guidata da Matteo Salvini, la Sicilia sta conoscendo una fase di grandi investimenti in infrastrutture che la faranno crescere in termini di sviluppo e occupazione”.