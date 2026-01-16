 Germanà (Lega): "Boom di iscritti in Sicilia e oltre 400 amministratori"

venerdì 16 Gennaio 2026 - 17:45

Il senatore messine e segretario regionale del partito annuncia un "incremento di iscritti mai registrato prima"

PALERMO – “La Lega cresce in Sicilia con un incremento di iscritti mai registrato prima. Sul piano nazionale l’aumento dei tesserati è pari al 31 per cento, e la Sicilia è tra le regioni che contribuisce aumentando anche quest’anno il numero dei tesserati”. Lo afferma Nino Germanà, senatore e segretario regionale della Lega in Sicilia.

“Chiudo il secondo anno alla guida della Lega in Sicilia – dichiara Germanà – stabilendo un nuovo record ma il merito è certamente di tutta la squadra, dai parlamentari a tutti i nostri amministratori. Contiamo su oltre 400 amministratori locali tra sindaci, assessori e consiglieri comunali e provinciali, che ringrazio per gli sforzi profusi assieme ai commissari provinciali. Il dato positivo di quest’anno, al di là dei numeri, è che oltre alle migliaia di tesserati sostenitori, abbiamo un numero di tessere di militanti mai raggiunto in precedenza, ben 537. Il socio militante a differenza del socio sostenitore è quello che deve avere certi requisiti e un periodo più lungo di tesseramento. Questo significa che il nostro partito ormai è radicato e consolidato in ogni parte della Sicilia”.

“Dal congresso di Firenze dello scorso anno – continua Germanà – le adesioni in Sicilia hanno confermato che la linea tracciata da Matteo Salvini attrae nuovi militanti e classe dirigente. In Sicilia riscontriamo ogni giorno che i cittadini credono nel progetto politico della Lega. Oggi – conclude Nino Germanà – abbiamo donne e uomini che vogliono impegnarsi e che sono consapevoli che grazie alla Lega guidata da Matteo Salvini, la Sicilia sta conoscendo una fase di grandi investimenti in infrastrutture che la faranno crescere in termini di sviluppo e occupazione”.

  1. FRanco R. 16 Gennaio 2026 18:30

    ma questi ci sono o ci fanno? 400 nuovi iscritti alla Lega Nord di Salvini accidenti!!!!!

  2. nino vento 16 Gennaio 2026 18:51

    Neanche a casa loro crescono tanto!
    Dovrebbero vedersi le proposte e le attività di questi soggetti, resto sbalordito di tanto successo grazie a Germanà e Salvini.
    E’ bastato un articolo sul Ponte e subito, come per magia, aumentano gli iscritti

  3. Lilli 16 Gennaio 2026 19:01

    Se fosse vero risulterebbe nelle statistiche. Questo sogna è fa diventare realtà il suo sogno, Svegliati che per me non è vero

  4. Fabio 16 Gennaio 2026 19:11

    Mi pongo questa domanda, poi ognuno si darà delle risposte….come si può votare lega in Sicilia

