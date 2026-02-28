De Luca a Germanà: “Il centrodestra aveva distrutto Messina”

Il leader di Sud chiama Nord provoca i sostenitori di Scurria e risponde al senatore: "Concentratevi sui contenuti, se ne siete capaci"

MESSINA – Replica di Cateno De Luca al senatore Nino Germanà. Il leader di Sud chiama Nord risponde alle provocazioni del segretario regionale della Lega in occasione della conferenza stampa per Marcello Scurria: “Vorrei dare una serie di suggerimenti al candidato sindaco del centrodestra Scurria e a tutti i suoi sostenitori, innanzitutto non sprecate tempo a parlare di Cateno De Luca. Dovreste, se ne siete capaci, concentrarvi sui contenuti. Comprendo che parlare di me fa aumentare audience e rende interessante l’intervista, ma state dimostrando di non avere argomenti. Non che avessimo dubbi! Dire che Messina deve chiudere l’era dell’ordinario è curioso proprio da chi ha ridotto Messina ad una “non città”, non garantendo neanche l’ordinario e lasciando straordinari solo i debiti. Noi abbiamo portato la città ad un livello di normalità ripristinando servizi essenziali e oggi Messina è una città pronta a vivere una straordinaria fase di rilancio”.

Aggiunge il deputato regionale: “Ma c’è un passaggio che sinceramente preoccupa più degli attacchi politici: suggerire persino che da un balcone si dovesse lanciare dell’olio caldo mentre io andavo a fare la serenata. È chiaro che il senatore Germanà non comprende la gravità di quanto ha affermato. La politica può essere dura, ma non può mai scivolare nella banalizzazione della violenza, nemmeno per battuta. Germanà poi parla di “uomo giusto” riferendosi a Scurria. I messinesi ormai hanno imparato una cosa semplice: non scelgono più l’uomo giusto per i partiti, ma chi ha dimostrato di essere giusto per la città e per Federico Basile parlano i fatti”.

