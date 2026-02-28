 De Luca a Germanà: "Il centrodestra aveva distrutto Messina"

De Luca a Germanà: “Il centrodestra aveva distrutto Messina”

Redazione

De Luca a Germanà: “Il centrodestra aveva distrutto Messina”

Tag:

sabato 28 Febbraio 2026 - 19:02

Il leader di Sud chiama Nord provoca i sostenitori di Scurria e risponde al senatore: "Concentratevi sui contenuti, se ne siete capaci"

MESSINA – Replica di Cateno De Luca al senatore Nino Germanà. Il leader di Sud chiama Nord risponde alle provocazioni del segretario regionale della Lega in occasione della conferenza stampa per Marcello Scurria: “Vorrei dare una serie di suggerimenti al candidato sindaco del centrodestra Scurria e a tutti i suoi sostenitori, innanzitutto non sprecate tempo a parlare di Cateno De Luca. Dovreste, se ne siete capaci, concentrarvi sui contenuti. Comprendo che parlare di me fa aumentare audience e rende interessante l’intervista, ma state dimostrando di non avere argomenti. Non che avessimo dubbi! Dire che Messina deve chiudere l’era dell’ordinario è curioso proprio da chi ha ridotto Messina ad una “non città”, non garantendo neanche l’ordinario e lasciando straordinari solo i debiti. Noi abbiamo portato la città ad un livello di normalità ripristinando servizi essenziali e oggi Messina è una città pronta a vivere una straordinaria fase di rilancio”.

Aggiunge il deputato regionale: “Ma c’è un passaggio che sinceramente preoccupa più degli attacchi politici: suggerire persino che da un balcone si dovesse lanciare dell’olio caldo mentre io andavo a fare la serenata. È chiaro che il senatore Germanà non comprende la gravità di quanto ha affermato. La politica può essere dura, ma non può mai scivolare nella banalizzazione della violenza, nemmeno per battuta. Germanà poi parla di “uomo giusto” riferendosi a Scurria. I messinesi ormai hanno imparato una cosa semplice: non scelgono più l’uomo giusto per i partiti, ma chi ha dimostrato di essere giusto per la città e per Federico Basile parlano i fatti”.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messinambiente, il Comune chiude il contenzioso: accordo da 14 milioni
“Preferirei di no”, il nuovo cortometraggio del liceo Archimede VIDEO
Dal naufragio di Cutro tre anni fa ai migranti vittima del ciclone Harry
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED