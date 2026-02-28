 Scurria replica a Basile: "Sul risanamento fa solo propaganda"

Redazione

sabato 28 Febbraio 2026 - 18:45

Il candidato del centrodestra risponde all'ex sindaco

“Sul risanamento delle baraccopoli a Messina basta con la propaganda. Chi oggi prova a salire sul palco e intestarsi risultati dovrebbe avere l’onestà di dire ai messinesi chi ha fatto davvero il lavoro sporco: atti firmati, graduatorie sbloccate, demolizioni avviate, famiglie accompagnate fuori dalle baracche”. Lo dichiara il candidato sindaco si centrodestra Marcello Scurria.

“Vanta risultati chi si è limitato alla consegna simbolica delle chiavi davanti alle telecamere.
Il risanamento non è uno spettacolo, è responsabilità amministrativa. A Messina i cittadini non hanno bisogno di passerelle, ma di verità. E la verità è che c’è chi ha lavorato in silenzio e chi oggi – conclude Scurria – prova a raccogliere applausi su un lavoro fatto da altri”.

