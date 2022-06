De Luca a Termini Imerese: la campagna per le regionali passa dal Polo Meccatronica Valley - Tempostretto

Il leader di Sicilia Vera attacca il governo regionale: "La politica siciliana è prigioniera del passato"

TERMINI IMERESE – La corsa alla presidenza della Regione Sicilia per Cateno De Luca entra sempre più nel vivo. L’ex sindaco di Messina ha partecipato a un evento promosso dal Polo Meccatronica Valley di Termini Imerese, che ha festeggiato un anno di attività. Il leader di Sicilia Vera ha parlato di “momento proficuo per fare il punto sui risultati raggiunti da questa importante realtà e affrontare tematiche che sono alla base per lo sviluppo della nostra terra. Dalle opportunità per le imprese legate alle misure del Pnrr agli incentivi Zes”.

“Ho ascoltato con grande interesse le esperienze dirette degli imprenditori a cui va la mia ammirazione per quanto riescono a fare nonostante la politica soprattutto in Sicilia – prosegue De Luca, che attacca la politica regionale di questi anni -. Con una Regione che non sa se approva il bilancio e quando lo approva, bloccando la spesa e determinando quindi il fallimento delle imprese per credito il futuro degli imprenditori non è semplice. La politica non si occupa del fattore tempo. A Messina durante la mia sindacatura ho dimostrato come affrontare tutto questo. Ho ridotto i dirigenti da 23 a 6 accelerando la spesa e tutti i procedimenti. La politica rispetto a tutto questo oggi dov’è? La responsabilità della macchina organizzativa, lo voglio ricordare, è della politica e la politica deve adeguarsi ai tempi normali per consentire alle imprese di operare. Mentre il mondo della tecnologia guarda al futuro, quello della politica siciliana è purtroppo ancora prigioniero del passato”.