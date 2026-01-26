Iacp Messina, alla Lega piace Fastuca

"Grandi doti umane e capacità di gestione nel settore immobilare", dice il partito di Salvini

Messina – La Lega plauda alla nomina di Emilio Fastuca all’interno del nuovo Cda dell’Iacp di Messina. “Si apre una nuova fase per l’edilizia residenziale pubblica di Messina e provincia”, spiega la Lega per Salvini premier in una nota ufficiale.

Doti umane e gestionali

“Apprezziamo le nomine in seno al Consiglio di amministrazione dell’Iacp di Messina che potrà operare da subito con una nuova governance in grado di affrontare le sfide sulla gestione, manutenzione e acquisto di immobili destinati all’edilizia residenziale sociale, nonché sull’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base a bandi pubblici e graduatorie, e sulla realizzazione di nuovi interventi edilizi per ampliare l’offerta di case popolari.

Nuova governance affronterà sfide su edilizia residenziale e sociale

L’ente sarà guidato dall’ex deputato regionale Giuseppe Picciolo, affiancato come vice presidente da Emilio Fastuca, di cui conosciamo l’alta professionalità nel settore immobiliare, le doti umane e la capacità di gestione nel campo dell’edilizia residenziale. L’altro consigliere dell’Istituto è Fabiana Bombaci, avvocato di Milazzo. A tutti e tre vanno i nostri auguri di buon lavoro”. Lo si legge in una nota della Lega per Salvini premier di Messina”, affermano il segretario Matteo Francilia col segretario provinciale Davide Paratore.