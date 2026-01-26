 Iacp Messina, alla Lega piace Fastuca

Iacp Messina, alla Lega piace Fastuca

Redazione

Iacp Messina, alla Lega piace Fastuca

lunedì 26 Gennaio 2026 - 15:27

"Grandi doti umane e capacità di gestione nel settore immobilare", dice il partito di Salvini

Messina – La Lega plauda alla nomina di Emilio Fastuca all’interno del nuovo Cda dell’Iacp di Messina. “Si apre una nuova fase per l’edilizia residenziale pubblica di Messina e provincia”, spiega la Lega per Salvini premier in una nota ufficiale.

Doti umane e gestionali

“Apprezziamo le nomine in seno al Consiglio di amministrazione dell’Iacp di Messina che potrà operare da subito con una nuova governance in grado di affrontare le sfide sulla gestione, manutenzione e acquisto di immobili destinati all’edilizia residenziale sociale, nonché sull’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base a bandi pubblici e graduatorie, e sulla realizzazione di nuovi interventi edilizi per ampliare l’offerta di case popolari.

Nuova governance affronterà sfide su edilizia residenziale e sociale

L’ente sarà guidato dall’ex deputato regionale Giuseppe Picciolo, affiancato come vice presidente da Emilio Fastuca, di cui conosciamo l’alta professionalità nel settore immobiliare, le doti umane e la capacità di gestione nel campo dell’edilizia residenziale. L’altro consigliere dell’Istituto è Fabiana Bombaci, avvocato di Milazzo. A tutti e tre vanno i nostri auguri di buon lavoro”. Lo si legge in una nota della Lega per Salvini premier di Messina”, affermano il segretario Matteo Francilia col segretario provinciale Davide Paratore.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
“Tutti contano”, via al censimento dei senza fissa dimora: 130 volontari sulle strade di Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED