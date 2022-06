De Luca: "Basile sindaco di Messina col suo stile, Giarrusso mio vice alle elezioni regionali" - Tempostretto

Nella festa per la vittoria, il leader di Sicilia Vera affida il "bastone dell'autorità" a Basile e annuncia il ticket con l'europarlamentare

MESSINA – È qui la festa. In Piazza Unione Europea tutti sul palco per festeggiare la vittoria alle amministrative e il compleanno del nuovo sindaco di Messina. Ma anche il ticket De Luca-Giarrusso per le elezioni regionali in Sicilia.

La festa a Piazza Unione Europea

“45 anni e più del 45 per cento con vittoria al primo turno”, commenta con soddisfazione Federico Basile. Con lui e con il leader di Sicilia Vera, Cateno De Luca, si alternano il presidente del movimento Pippo Lombardo, il deputato regionale e rieletto sindaco di Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice, l’europarlamentare Dino Giarrusso, il portavoce di Sicilia Vera Ismaele La Vardera, il deputato Nino Germanà (“Prima l’Italia”) e gli assessori freschi di giuramento della squadra di Basile. Sarà poi, nella parte finale, De Luca ad annunciare l’accordo per le regionali con l’ex Iena ed ex 5 Stelle Giarrusso: “Sarà per me un onore averlo come vicepresidente. Insieme, il prossimo 27 giugno a Palermo, al Parlamento siciliano, ufficializzeremo il nostro progetto per liberare la Sicilia con De Luca – Giarrusso o Giarrusso – De Luca”.

Basile, l’addetta stampa Valeria Brancato, De Luca, Lo Giudice, Giarrusso, Germanà, Lombardo e La Vardera

“Messina prima tappa in vista di regionali e nazionali”

Promette De Luca: “Messina, con la vittoria di Basile, è stata una prima staordinaria tappa in vista delle elezioni regionali, nazionali ed europee”. A livello nazionale, con l’obiettivo di avere nel Parlamento deputati e senatori di Sicilia Vera, l’ex sindaco aderisce al progetto nazionale di Giarrusso. Un progetto meridionalista, con al centro il Sud, e che vedrà l’europarlamentare leader nazionale. Nel frattempo, grande festa, in una piazza messinese gremita ed entusiasta, per Basile. Sabato a Taormina, per Taobuk, il nuovo primo cittadino ha ricevuto gli auguri del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Basile ha appena ricevuto sul palco da De Luca il simbolico bastone

De Luca consegna il “bastone dell’autorità e autorevolezza” a Basile

Ieri sera, invece, in Piazza Unione Europea, a pochi passi dal Municipio, il sindaco ha ricevuto “il bastone dell’autorità e dell’autorevolezza” da De Luca: “Quando sono stato eletto me l’hanno regalato – ha spiegato il capo politico di Sicilia Vera – e io ora voglio consegnare simbolicamente a te in un passaggio di testimone. Nella vita bisogna essere gentili e disponibili ma questo bastone è anche l’interpretazione plastica dell’autorevolezza e dell’autorità. Perché nella vita bisogna pure farsi rispettare. Quando è stato necessario io non mi sono sottratto alle responsabilità e ho esercitato l’autorità. Ecco perché c’è chi mi ama e chi mi odia”.

Tutta la serata di ieri è stata scandita dai cori di auguri per Basile e dai tanti “Federico” e “Cateno”. Il nuovo sindaco ha anche stappato la bottiglia di spumante sul palco (“Avevo pensato a una torta ma siete troppi”) e ha ricevuto targhe e vari regali e pensieri da alcuni rappresentanti delle liste e sostenitori. Nove liste che lo hanno sostenuto alle elezioni. Prima della musica finale, i vari protagonisti si sono alternati sul palco. “Da tre giorni – ha affermato Basile al microfono – sono sindaco e nelle prime uscite pubbliche, dalla processione di Sant’Antonio a Taobuk con il presidente Mattarella e poi oggi il Corpus Domini, sto vivendo emozioni indescrivibili, percependo il calore della gente”.

Basile: “Ascoltare e dare voce alle esigenze della gente nel segno del buon governo”

“Qualcuno, Cateno De Luca, ha visto in me ciò che nessun altro aveva visto. Mi avete regalato – ha aggiunto il sindaco, rivolgendosi al pubblico della piazza, che spesso ha completato le frasi dei leader De Luca e Basile, non smettendo di incitarli – l’intellligenza del cuore in questi quattro mesi di campagna elettorale. La vostra presenza oggi rinnova la necessità di essere rappresentati da uno come voi. Ci voleva uno come De Luca per fare rialzare la città da un torpore di trent’anni. In tre anni e mezzo di buon governo, siamo tornati una città normale e ora dobbiamo continuare. Siamo passati dalla politica chiusa nelle stanze a chi agisce e porta risultati. Da diciannove anni un’amministrazione comunale non veniva riconfermata. Conoscenza, competenza, visione strategia – ha evidenziato Basile – sono state le mie linee guida in campagna elettorale. Ero l’unico a parlare di programmi e noi, come giunta, abbiamo già calendarizzato gli atti per fare camminare spedita la città. Vi rappresento e non vi deluderò. E per questo ho bisogno della mia giunta”.

De Luca: “La verifica dell’operato degli assessori a fine anno”

Subito dopo, sul palco, sono arrivati gli assessori della squadra di Basile. Questo è il commento di De Luca: “Basile è la punta di diamante di un progetto di rivoluzione per Messina. E adesso andiamo avanti senza se e senza ma. Gli assessori sono qui perché hanno lavorato bene con me, e si sono saputi adeguare al mio metodo. Una squadra collaudata, e in più adesso c’è Liana Cannata, che saprà anche lei entrare bene nel progetto di governo. Questa squadra di assessori ora si adeguerà al nuovo capitano. Al suo stile. Perché le brutte imitazioni non portano risultati”.

Cateno De Luca ieri sera sul palco

De Luca ha pure avvertito gli assessori, rivolgendosi a Basile: “Una volta terminato il rodaggio, diciamo a fine anno, tu sarai libero di valutare se ogni singolo assessore si è saputo adeguare al tuo metodo. Il capitano della squadra non è più Cateno De Luca. Inoltre, mi rivolgo ai consiglieri comunali eletti, soprattutto a quelli eletti con noi – ha aggiunto il leader di Sicilia Vera – e ricordo che se mi darete l’onore di fare il presidente del Consiglio comunale, mi impegnerò a cambiare il regolamento. Dobbiamo passare da una democrazia parassitaria a una democrazia produttiva e il regolamento del Consiglio va adeguato a un’azione amministrativa ed economica efficace”.

“Modificare il regolamento del Consiglio comunale in una chiave di controllo e collaborazione con la giunta”

“Mi impegno a modificare il regolamento consiliare – ha ribadito De Luca – per valorizzare il ruolo di controllo e collaborazione, e non di condizionamento, del Consiglio. I due organi, sindaco e giunta da un lato e rappresentanza consiliare dall’altro, devono collaborare nel’interesse della città”.

Anticipato dal deputato regionale Lo Giudice, De Luca ha confermato il “no” all’attuale centrodestra in ambito regionale: “Noi diremo no, nelle nostre liste, ai deputati uscenti, stiamo valutando solo se riconfermare o meno Danilo Lo Giudice (che potrebbe essere candidato anche alle elezioni nazionali, successivamente, n.d.r.) perché siamo per una vera rivoluzione. No agli accordi con i dinosauri della politica. Lo ribadirò al presidente dell’Ars Miccicchè”.

“No ai dinosauri della politica e agli accordi con questo centrodestra regionale”

Giarrusso applaude De Luca: ecco il nuovo ticket di Sicilia Vera per le regionali

“Io non ho mangiato la mela del peccato nel 2018 – ha ricordato De Luca, in linea con quanto dichiarato prima da Lo Giudice – quando Miccichè mi offrì la candidatura unitaria del centrodestra a Messina e non lo farò adesso. La vecchia politica vive di rendita. E si disinteressa totalmente dell’amministrare. Noi diciamo no a questo tipo di politica. La prima spallata alla vecchia politica l’ho data io nel 2018 e ora, con questa rivoluzione che parte da Messina, dove abbiamo abbattutto i dinosauri, continueremo con coerenza quest’azione rivoluzionaria”.

Il De Luca “veggente e visionario” e la trasformazione di Basile da perfetto sconosciuto a candidato popolare

In un video dello scorso 2 giugno con il portavoce di Sicilia Vera, Ismaele La Vardera, trasmesso in piazza, De Luca (definito da Basile “veggente ma soprattutto visionario”) indovinava il risultato del candidato di Sicilia Vera. “Se io nel 2018 ho avuto un voto disgiunto esagerato, Basile ne ha avuto uno fisiologico, del 6 per cento. Inutile che il candidato a sindaco Maurizio Croce vada alla ricerca di traditori. Ho letto che rimarrà in Consiglio fino a Natale. Se rimane per cinque anni potrà imparare che cosa significa la buona amministrazione” (Una simile battuta era stata rivolta da De Luca anche al suo precedente avversario, Bramanti, n.d.r).

De Luca ha fatto pure riferimento al suo successo nel trasformare in quattro mesi il “riservatissimo e sconosciuto” ex direttore generale del Comune in un “candidato conosciuto da oltre il novanta cento delle persone”.

