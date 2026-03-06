Pd nella bufera, un’Ansa su Antonella Russo candidata blocca il voto

La Direzione avrebbe dovuto scegliere chi candidare tra i due Russo come sindaco di Messina. Ma Leanza ha protestato per il lancio d'Agenzia

MESSINA – Ancora uno stop per il centrosinistra alle prese con la scelta su chi candidare come sindaco di Messina. Con la benedizione del segretario regionale Anthony Barbagallo, in pole position Antonella Russo. Da parte sua, il segretario provinciale Armando Hyerace ha proposto ieri sera in Direzione la candidatura della stessa consigliera comunale. Ma, a sua volta, il consigliere Alessandro Russo non ha rinunciato alla sua candidatura. E, dopo lunghe discussioni, si sarebbe dovuto votare, scegliendo tra i due Russo. Tuttavia, il deputato regionale Calogero Leanza ha sollevato il problema di un lancio dell’Ansa Sicilia che annunciava Antonella Russo come candidata a Messina. Il tutto ore prima che si votasse.

Così Leanza, sostenitore di Alessandro Russo, ha deciso di abbandonare la Direzione provinciale, con collegamento online, provocando l’interruzione dei lavori. E intende sottoporre la questione ai massimi livelli del Partito democratico. La notizia Ansa è stata interpretata come una prevaricazione da parte della segreteria regionale, e una mancanza di rispetto, mentre ancora a livello locale si doveva decidere.

In sostanza, il Pd rimane spaccato e Hyerace viene accusato di aver ceduto ai diktat del segretario regionale Barbagallo. Alessandro Russo non intende rinunciare alla possibilità di candidarsi e la battaglia politica continua.

