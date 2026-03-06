 Pd nella bufera, un'Ansa su Antonella Russo candidata blocca il voto

Pd nella bufera, un’Ansa su Antonella Russo candidata blocca il voto

Marco Olivieri

Pd nella bufera, un’Ansa su Antonella Russo candidata blocca il voto

Tag:

venerdì 06 Marzo 2026 - 07:00

La Direzione avrebbe dovuto scegliere chi candidare tra i due Russo come sindaco di Messina. Ma Leanza ha protestato per il lancio d'Agenzia

MESSINA – Ancora uno stop per il centrosinistra alle prese con la scelta su chi candidare come sindaco di Messina. Con la benedizione del segretario regionale Anthony Barbagallo, in pole position Antonella Russo. Da parte sua, il segretario provinciale Armando Hyerace ha proposto ieri sera in Direzione la candidatura della stessa consigliera comunale. Ma, a sua volta, il consigliere Alessandro Russo non ha rinunciato alla sua candidatura. E, dopo lunghe discussioni, si sarebbe dovuto votare, scegliendo tra i due Russo. Tuttavia, il deputato regionale Calogero Leanza ha sollevato il problema di un lancio dell’Ansa Sicilia che annunciava Antonella Russo come candidata a Messina. Il tutto ore prima che si votasse.

Calogero Leanza

Così Leanza, sostenitore di Alessandro Russo, ha deciso di abbandonare la Direzione provinciale, con collegamento online, provocando l’interruzione dei lavori. E intende sottoporre la questione ai massimi livelli del Partito democratico. La notizia Ansa è stata interpretata come una prevaricazione da parte della segreteria regionale, e una mancanza di rispetto, mentre ancora a livello locale si doveva decidere.

In sostanza, il Pd rimane spaccato e Hyerace viene accusato di aver ceduto ai diktat del segretario regionale Barbagallo. Alessandro Russo non intende rinunciare alla possibilità di candidarsi e la battaglia politica continua.

Articoli correlati

Un commento

  1. hermit 6 Marzo 2026 08:37

    Allora quando dico che Alessandro Russo è la disgrazia del PD ho ragione. Se volete fare qualcosa allontanatelo. In attesa il PD a Messina è finito.
    Lo dico da persona che ha sempre votato PD.

    1
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

YoungMe, 148 borse lavoro per giovani fra 18 e 36 anni VIDEO
Messina, inaugurata la nuova sede di Fs Engineering
Dal naufragio di Cutro tre anni fa ai migranti vittima del ciclone Harry
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED