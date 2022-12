De Luca, le dimissioni slittano: "Ritiro la delibera sul nuovo regolamento consiliare" - Tempostretto

La decisione del leader politico di riavviare l'iter e ricominciare da capo: "Punto a una riforma condivisa"

MESSINA – Un Cateno De Luca nei panni di uomo del dialogo e le dimissioni s’allontanano. Dopo le osservazioni critiche delle opposizioni, da Fratelli d’Italia al Partito democratico, il presidente del Consiglio comunale, al suo gran ritorno a Palazzo Zanca, ritira la delibera che prevedeva la riforma del regolamento consiliare. “Dopo l’approvazione del nuovo regolamento mi dimetterò da presidente. Con l’eliminazione dell’astensione come voto contrario, per limitare gli intenti ostruzionistici, mi dedicherò ai progetti regionali e nazionali”, aveva annunciato il leader di Sicilia Vera e Sud chiama Nord. Ma qualcosa nella sera di venerdì 23 dicembre non è andato a buon fine.

Dopo i rilievi giuridici e politici da parte delle opposizioni, e qualche scricchiolio in precedenza nella maggioranza, con il consigliere Oteri passato in Forza Italia, la decisione del leader politico di riavviare l’iter e ricominciare da capo. “Punto a una rifoma condivisa”, ha dichiarato.

