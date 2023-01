Debito Ato3, Basile al Pd: "Nessuna risposta evasiva, tutto scritto alla Corte dei conti" VIDEO - Tempostretto

Il sindaco all'opposizione: "Ciò che ho detto è stato già scritto nella risposta alla corte dello scorso anno. Forse qualcuno avrebbe dovuto studiare"

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – I consiglieri comunali Antonella Russo e Felice Calabrò, entrambi in forza al Pd, hanno sollevato diversi dubbi su un debito che la vecchia società Ato3 vanterebbe nei confronti del Comune di Messina e che non è stato inserito nel piano di riequilibrio rimodulato e presentato nel 2022 alla Corte dei conti. L’attacco a Basile è stato inizialmente rispedito al mittente, ma i due consiglieri hanno risposto ancora parlando di “risposte evasive e fuori contesto“.

Basile al Pd: “Nessuna risposta evasiva”

Basile sul tema è tornato per una controreplica: “I tempi giornalistici non ci permettono di approfondire un tema da sviscerare con delibere e carte. Non rilascio risposte evasive, perché ciò che ho detto lo abbiamo già scritto alla corte dei conti nella risposta del 2022. Forse il Pd non lo ha letto o il Consiglio comunale non ha letto la delibera, che ricordo non è stata affrontata in aula. Piuttosto di soffermarci su notizie rapide, qualcuno avrebbe dovuto studiare. Oggi qualcun altro lo sta facendo”.