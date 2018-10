L'esperimento si fa: domenica 14 niente tram, l'Atm sospende il servizio

E alla fine la domenica senza tram sta per arrivare. Quando la scorsa settimana avevamo annunciato che l’Atm avrebbe sospeso il servizio tranviario nelle giornate domenicali e nei festivi, dall’azienda di via La Farina erano corsi ai ripari parlando di progetto in itinere e in fase di valutazione. Invece la decisione non si è fatta attendere troppo. A una settimana esatta dall’avvio del nuovo piano di esercizioche in questi giorni ha scatenato polemiche e disagi, ecco che è pronta la nuova azione: sospensione del tram domenica già per questa domenica 14 ottobre.

A sancirlo è l’ordine di servizio n. 134 siglato dal presidente dell’Atm Pippo Campagna che stabilisce che domenica 14 ottobre, in fase sperimentale, il servizio di Trasporto Pubblico su ferro verrà sospeso e sostituito con servizio gommato.

Un provvedimento perfettamente in linea con quelle che fin dal principio sono state le intenzioni dichiarate di questa amministrazione che punta a eliminare il tram, nonostante questa ipotesi abbia provocato tante reazioni, in città e non solo, sia da parte di normali cittadini e utenti che di esperti del settore trasporti.

Questa sarà dunque la prima domenica senza tram. Forse una scelta poco tempestivavisto che proprio domenica 14 sarà l’ultimo giorno del MessinaStreet Foode probabilmente proprio il tram sarebbe stato utile per raggiungere piazza Cairoliin modo comodo e veloce.

Al posto del tram ci saranno dei bus sostitutivi. Non si conoscono però ancora gli orari perché l’Atm non ha ancora avvisato i cittadini di questa novità prevista per domenica.

E’ però tutto già tutto nero su bianco in un ordine di servizio e dunque via all’esperimento delle domeniche senza tram.

Francesca Stornante