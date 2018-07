Il sindaco De Luca inaugura l’elenco degli esperti a titolo gratuito

Giusto il tempo di prendere “confidenza” con il palazzo ed il sindaco Cateno De Luca ha già nominato i primi due esperti a titolo gratuito. Si tratta di Lorenzina (detta Loretta) Grasso, che fornirà la propria consulenza per il supporto nelle pubbliche relazioni del Sindaco e della Giunta Comunale; e di Salvo Puccio, geologo, che si occuperà dii supporto nelle politiche di pianificazione e di attuazione di interventi strutturali ed infrastrutturali.

Come si evince dal curriculum allegato al provvedimento, Loretta Gasso - compagna del vice-sindaco Mondello, con una laurea in pedagogia - ha avuto numerosi incarichi: a fine anni ’90 e nei primi anni 2000 è stata assistente parlamentare prima con il vice-presidente dell’Ars Giuseppe D’Andrea, poi con il presidente della Regione Vincenzo Leanza; ha anche collaborato con i gruppi parlamentari di Palazzo dei Normanni ii Mpa e Forza del Sud. Più recentemente, ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione del Gal “Peloritani, terre dei Miti e della Bellezza”, al quale successivamente ha partecipato come collaboratrice con un contratto a progetto. Ha più volte affiancato Cateno De Luca, sia in qualità di sua assistente parlamentare, ma anche per aver svolto incarichi a Fenapi, Dioniso e Delnisi.

Salvo Puccio è il titolare di uno Studio di Geologia Applicata a Giardini Naxos. Anche per lui un curriculum ricco di incarichi, tra i quali quelli di esperto consulente presso l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente; geologo a supporto della presso la struttura commissariale del Dipartimento di Protezione Civile Opcm 381/2009; commissario delegato per il dissesto idrogeologico presso la regione Siciliana; consulente presso l’Ufficio di Gabinetto dell’onorevole Carmelo Lo Monte.

Con Grasso e Puccio si apre l’elenco degli esperti a titolo gratuito dell’era De Luca. Per i suoi predecessori Buzzanca e Accorinti la lista era lunghissima. Il tempo dirà se anche l’attuale cittadino intende avvalersi di numerose o poche collaborazioni esterne.

DLT