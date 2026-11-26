Il provvedimento regionale del 20 novembre 2026 subordina il parere favorevole di Vas e Vinca alle indicazioni della Cts e rinvia a un nuovo passaggio in Comune e in Regione

Parere motivato favorevole ma… Il decreto assessoriale numero 332/Gab del 20 novembre 2026, firmato dall’assessora al Territorio e all’Ambiente, Giuseppa Savarino, è il provvedimento con cui la Regione si è espressa sulla proposta di Piano di utilizzo del demanio marittimo di Messina. L’atto, relativo al codice procedura 4580 e accompagnato dal parere numero 968 del 25 settembre 2026 della Commissione tecnica specialistica, pone 33 prescrizioni e lega in modo diretto il futuro del piano costiero alle procedure sul Ponte sullo Stretto e alle tutele ambientali.

Le regole per il Ponte e il monitoraggio

La prescrizione P.2 stabilisce che, al momento della definitiva approvazione della delibera Cipess sul progetto definitivo del Ponte sullo Stretto, il Comune di Messina dovrà procedere allo stralcio, alla sospensione temporanea o alla modifica delle previsioni concessorie del Pudm nelle aree interessate da cantieri, espropri e occupazioni temporanee, in particolare nella zona Afo 3 a Torre Faro e Ganzirri e nelle altre porzioni interferenti indicate nelle tavole di sovrapposizione. Nel frattempo, Palazzo Zanca dovrà astenersi dal rilasciare nuove concessioni demaniali marittime nelle aree coinvolte.

Con la prescrizione P.3 viene chiesto al Comune di formalizzare, entro 60 giorni dall’approvazione regionale del Pudm, uno schema di coordinamento tra il piano di monitoraggio ambientale del Pudm e quello del Ponte sullo Stretto. L’obiettivo è verificare gli impatti cumulativi su acque, habitat, avifauna migratoria, linea di costa, aria e rumore durante i cantieri più intensi, d’intesa con Autorità di bacino, Arpa Sicilia e Città metropolitana come ente gestore della Riserva naturale orientata Laguna di Capo Peloro. La prescrizione P.8 impone inoltre di acquisire preventivamente, in raccordo con la società Stretto di Messina, la valutazione di compatibilità per l’eventuale utilizzo delle terre e rocce da scavo delle gallerie in interventi di ripascimento costiero, anche in corrispondenza del cantiere operativo Si1, del pontile Sp2 e delle aree temporanee di stoccaggio a Ganzirri.

Tutele ambientali, depurazione e tempi dell’iter

Il decreto richiama la presenza della pianificazione in gran parte all’interno della Zps Ita030042 e in contiguità con le Zsc di Capo Peloro e della Dorsale Curcuraci, Antennamare, imponendo l’aggiornamento dello studio di incidenza ambientale, le regole sulla prateria di Posidonia oceanica, la tutela della nidificazione della tartaruga Caretta caretta e la revisione delle aree di particolare interesse ambientale. Tra gli altri adempimenti figurano la verifica di compatibilità geomorfologica e idraulica, la valutazione previsionale di impatto acustico legata anche all’aumento del traffico estivo, il controllo sulla capacità residua dei depuratori con attenzione al nuovo impianto del Tono e allo stato delle acque lungo i tratti interessati da divieti di balneazione, oltre allo stralcio dell’area ex Sea Flight a Capo Peloro nella prescrizione P.32.

Il percorso amministrativo non è ancora chiuso con questo decreto. Il Comune deve rielaborare il piano recependo le prescrizioni, curare i passaggi in Consiglio comunale e trasmettere gli atti aggiornati all’Area 2 del dipartimento regionale Ambiente entro 30 giorni dalla presa d’atto consiliare, dopodiché l’assessorato regionale ha 90 giorni per l’approvazione finale.