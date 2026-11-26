Il 16 dicembre alle 21, un viaggio tra musica, tradizione popolare e identità mediterranea. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Mira porta a Messina “Roda”, il concerto di Eleonora Bordonaro con i Giudei di San Fratello al Teatro Vittorio Emanuele Il 16 dicembre alle 21, un viaggio tra musica, tradizione popolare e identità mediterranea. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

La musica della tradizione siciliana incontra la sperimentazione contemporanea sul palcoscenico del Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Mercoledì 16 dicembre 2026, alle ore 21, sarà presentato “Roda”, il concerto di Eleonora Bordonaro con i Giudei di San Fratello, un progetto musicale che restituisce nuova vitalità a una delle più suggestive tradizioni popolari dell’isola, intrecciando memoria collettiva, identità culturale e linguaggi musicali contemporanei.

L’iniziativa, promossa da MIRA – Mediterranean Institute for Research and Arts, rappresenta un nuovo appuntamento del percorso di ricerca e valorizzazione delle culture mediterranee avviato dall’istituto, attraverso progetti che mettono in relazione patrimonio immateriale, espressioni artistiche e comunità del territorio.

Il progetto musicale e la tradizione di San Fratello

“Roda” è un viaggio musicale nelle sonorità e nelle ritualità dei Giudei di San Fratello, protagonisti di una delle più caratteristiche tradizioni della Settimana Santa siciliana. Al centro del progetto c’è l’incontro tra la ricerca musicale di Eleonora Bordonaro e l’universo sonoro di questa antica manifestazione popolare, con particolare attenzione anche alla lingua galloitalica di San Fratello, varietà linguistica di origine gallo-romanza, eredità delle comunità provenienti dall’Italia settentrionale che si insediarono in Sicilia durante il Medioevo.

Attraverso testi originali, canti e frammenti sonori della tradizione, lo spettacolo racconta la forza delle ritualità collettive e la capacità delle espressioni culturali di rinnovarsi nel tempo. Tra festa popolare, danza e sperimentazione, “Roda” mette in dialogo passato e presente, ironia e spiritualità. La voce di Bordonaro si intreccia con il marranzano, le trombe dei Giudei, le percussioni, la chitarra, il basso e l’elettronica, dando vita a un’esperienza musicale intensa e coinvolgente.

Il percorso artistico di Eleonora Bordonaro

Cantautrice e interprete siciliana, Eleonora Bordonaro si dedica alla riscoperta e alla reinterpretazione della musica popolare e della tradizione orale, con particolare attenzione alla poesia popolare e al racconto del mondo femminile. Ha pubblicato gli album Cuttuni e lamè, Moviti ferma e Roda; questi ultimi due sono entrati nella cinquina dei finalisti del Premio Tenco nella sezione Miglior album in dialetto. Dal 2008 è cantante solista dell’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, diretta da Ambrogio Sparagna. Ha inoltre fondato la Casa Museo del Cantastorie di Paternò, centro dedicato alla narrazione e alla produzione artistica.

Le attività di Mira tra Messina e il Mediterraneo

L’appuntamento si inserisce nel programma di iniziative con cui MIRA sta consolidando il proprio dialogo con la città di Messina. Presentato ufficialmente lo scorso 2 luglio, l’istituto ha avviato un percorso di attività artistiche e culturali finalizzato a esplorare le molteplici identità del Mediterraneo e le relazioni tra patrimonio, ricerca e sperimentazione contemporanea.

Una prima importante occasione di visibilità nazionale è stata la partecipazione ad Artissima 2026, a Torino, dal 30 ottobre al 1° novembre, con il progetto Posso sentire ciò che ancora non riesco a vedere del collettivo POLISONUM. L’installazione, dedicata al rapporto tra voce, ascolto e ambiente, ha esplorato attraverso il mondo sonoro dei grandi cetacei il legame tra le megattere e lo Stretto di Messina, luogo di attraversamento e corridoio migratorio, proponendo una riflessione sulle geografie sonore e sulle forme di comunicazione che attraversano il Mediterraneo.

Il percorso è proseguito il 7 novembre a Palazzo del Monte di Pietà con l’incontro Il sacro e il lampo. Mito e potere nella pirotecnica mediterranea, che ha visto la partecipazione dell’artista e fotografo Andrea Botto, dell’antropologo Berardino Palumbo, dell’etnomusicologo Mario Sarica e dello scrittore Massimo Maugeri. Un momento di approfondimento sul significato culturale, sociale e politico dei fuochi d’artificio, tra feste patronali, ritualità collettive e tradizioni popolari.

Con “Roda”, MIRA prosegue dunque la propria indagine sulle culture mediterranee attraverso la musica e la tradizione orale, riconosciute come espressioni vive della memoria e dell’identità delle comunità.

«MIRA continua la sua indagine nel contesto del Mediterraneo attraversando, in questo caso, le voci e i ritmi dei cantastorie, in un continuo movimento dove la scrittura e la riscrittura convivono, come se ogni canto fosse allo stesso tempo una nuova traccia e la rinascita di una memoria antica», dichiara Chiara Ianeselli, dirigente dell’Unità di Missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato del Ministero della Cultura.

Promosso dal Ministero della Cultura, attraverso l’Unità di Missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato e la Direzione Generale Creatività Contemporanea, insieme al Comune di Messina e all’Università degli Studi di Messina, con il supporto della Fondazione MAXXI, MIRA – Mediterranean Institute for Research and Arts è un nuovo polo dedicato alla ricerca, alla formazione e alla produzione artistica contemporanea.

Con sede a Messina, nasce con l’obiettivo di costruire reti e collaborazioni tra Europa, Africa e Paesi del Mediterraneo attraverso programmi espositivi, residenze artistiche, attività formative e progetti interdisciplinari. Le arti visive, la performance, la musica e la danza diventano strumenti per indagare le stratificazioni culturali dell’area mediterranea, valorizzandone il patrimonio materiale e immateriale e coinvolgendo artisti, studiosi e comunità locali e internazionali. Le Torri Morandi e Villa Pace sono i due luoghi individuati per ospitare il nuovo istituto al termine degli interventi di riqualificazione.

Informazioni sul concerto

Ingresso: gratuito fino a esaurimento posti

Prenotazione: obbligatoria sul sito

Musicisti: Eleonora Bordonaro – voce; Puccio Castrogiovanni – marranzani, plettri, tamburi a cornice; Marco Corbino – chitarra; Salvo Dub Bruno – basso; Luca Zarbano – batteria; Daniele Zappalà – tromba; I Giudei di San Fratello – trombe.