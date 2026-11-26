Appuntamento il 1. dicembre in occasione della Giornata Mondiale dell’Aid

Una giornata di prevenzione e sensibilizzazione su HIV e infezioni a trasmissione sessuale (IST). Martedì 1 Dicembre 2026 l’Unità di Malattie Infettive del Policlinico di Messina, diretta dal prof. Giovanni Francesco Pellicanò, organizza una campagna di screening mirata.

L’Ambulatorio per la Prevenzione (PrEP-PPE) diagnosi e cura delle infezioni da HIV/AIDS & Sessualmente Trasmissibili – al primo piano del Padiglione W (stanze 16 e 16 bis) sarà aperto dalle ore 8,30 alle ore 16 per chi volesse eseguire gratuitamente visita specialistica finalizzata a HIV e IST, colloquio e test rapido per HIV e Sifilide.

In particolare, saranno erogate gratuitamente le seguenti prestazioni: visita per profilassi pre e post Esposizione (PrEP e PPE HIV); prevenzione infezioni a trasmissione sessuale; test rapidi per HIV e Sifilide su base volontaria e anonima; counseling pre e post test.

Gli specialisti saranno, inoltre, a disposizione per dare consigli, colloqui diretti e affrontare alcuni temi specifici: lo stigma associato ad HIV e altre infezioni a trasmissione sessuale, i metodi di prevenzione e le modalità con cui riconoscere e curare queste infezioni.

“Nel 2025 – sottolinea il prof. Pellicanò – sono state fatte 2.220 nuove diagnosi di infezione da HIV casi pari a un’incidenza osservata di 3,8/100.000 residenti così come la Germania e la Norvegia che le colloca al quinto posto rispetto alle altre Nazioni Europee. E una percentuale di diagnosi tardive di infezione di HIV pari al 59,1%, ultimi in Europa per tempestività di diagnosi (Francia 43%, Gran Bretagna 42%, Germania 32%). Ciò deve indurci a una riflessione: la diagnosi precoce consente di ridurre significativamente il rischio di diffusione dell’infezione grazie all’avvio tempestivo di terapia antiretrovirale e riduce anche il burden di comorbidità e complicanze per ogni singola persona con nuova diagnosi. Pertanto è di vitale importanza lo screening, il più esteso possibile, non solo dei soggetti con comportamenti a rischio ma anche della popolazione generale senza aspettare la comparsa di sintomi, riducendo così sensibilmente sia la circolazione del virus tra la popolazione che i contagi”.

“Come Azienda Ospedaliera Universitaria – ha ribadito la direttrice generale Elvira Amata – abbiamo il dovere di promuovere iniziative che avvicinino i cittadini ai servizi sanitari, favorendo una maggiore consapevolezza e superando paure e pregiudizi ancora troppo spesso associati a queste infezioni. Con questa giornata di screening vogliamo ribadire il nostro impegno non solo nella cura, ma soprattutto nella prevenzione e nella promozione della salute, offrendo a tutti un’opportunità concreta di informazione, ascolto e accesso gratuito a prestazioni specialistiche”.