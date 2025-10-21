 Democrazia partecipata 2025: vince "La Piazza di Tutti" nell'area giochi accanto alla 3. Circoscrizione

Democrazia partecipata 2025: vince “La Piazza di Tutti” nell’area giochi accanto alla 3. Circoscrizione

Redazione

Democrazia partecipata 2025: vince “La Piazza di Tutti” nell’area giochi accanto alla 3. Circoscrizione

martedì 21 Ottobre 2025 - 14:30

Progetto di riqualificazione urbana partecipata per trasformare uno spazio di quartiere in un luogo inclusivo, sicuro e accessibile

Esaminate le proposte arrivate e concluse le operazioni di verifica tecnico-amministrativa, necessarie al completamento dell’iter burocratico, la Commissione di valutazione ha deliberato che, tra le dieci proposte progettuali presentate, l’unica ad essere ritenuta idonea è la proposta numero 5, che prevede il progetto intitolato “La Piazza di Tutti”, da realizzarsi nell’area giochi adiacente la terza Circoscrizione.

“La Piazza di Tutti” è un progetto di riqualificazione urbana partecipata per trasformare uno spazio di quartiere in un luogo inclusivo, sicuro e accessibile. La piazza diventa un punto di riferimento sociale, educativo e ricreativo per bambini, anziani, persone con difficoltà motorie e ragazzi con fragilità cognitive, oltre che uno strumento utile per scuole e insegnanti.

Con i fondi destinati alla “Democrazia Partecipata” per l’anno 2025, si procederà in quell’area alla realizzazione di un’agorà, aperta alla cittadinanza, affinché possa essere fruita da tutti e non solo da quei pochi che ne hanno fatto uso sino ad oggi.

“L’obiettivo è restituire vivibilità e dignità a questa area attraverso la democrazia partecipata, creando uno spazio condiviso che favorisca coesione sociale, inclusione e senso di appartenenza. La Democrazia Partecipata è uno strumento concreto per coinvolgere la cittadinanza nelle scelte che riguardano il futuro della città. Attraverso un cambiamento condiviso e responsabile, con il contributo di tutti si può costruire una Messina più vicina alle esigenze reali delle persone”, dichiarano il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Servizi al Cittadino, Massimiliano Minutoli.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Street Food Fest. Da Piazza Cairoli parte il viaggio fra sapori, profumi e solidarietà VIDEO
De Luca, la Giunta Basile e la tentazione “come vi ho creato vi distruggo”
Piste ciclabili a Messina. I numeri smentiscono le polemiche
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED