Giorgia Di Mario campionessa regionale sui 5 km: "Felice della mia prestazione" - Tempostretto

Giorgia Di Mario della Swimblu ad Avola ha realizzato una doppietta in acque libere: titolo regionale e sprint

AVOLA – La cittadina del siracusano ha ospitato la nona e ultima tappa del SwS Grand Prix Sicilia Openwater 2022. Tra le gare in programma il Trofeo Città di Avola, sulla distanza di 5 mila metri, assegnava anche il titolo regionale Fin. Tra le donne a chiudere in prima posizione la prova, nella gara di domenica mattina, è stata Giorgia Di Mario della Swimblu di Milazzo. Ad aggiudicarsi il titolo maschile Samuele Riccobeni della Polisportiva Mimmo Ferrito di Palermo.

L’atleta mamertina si è anche ripetuta nella gara sprint del pomeriggio, il Memorial “Salvo Mauceri”, sulla distanza del miglio marino, poco meno di 2 km nuotati in acque libere di fronte al lido Eden. “Il trionfo di Giorgia regala tanta soddisfazione – dichiara il presidente della Swimblu, Simone Zappia – dopo un anno di lavoro. Lei è stata anche infortunata da gennaio fino a marzo quest’anno e ha ripreso a gareggiare ad aprile”.

Giorgia Di Mario: “Contenta del finale di stagione”

“Mi sono divertita un sacco in questo weekend ad Avola, ho preso parte anche alla staffetta del sabato – racconta Giorgia Di Mario – mentre nella 5 km sono sempre stata in testa già dalla partenza. Per tutto il primo giro sono rimasta nel gruppo con gli uomini, poi loro hanno cambiato passo e io non sono riuscita a seguirli ma ho comunque mantenuto il vantaggio sulle altre ragazze.

Anche nello sprint del pomeriggio sono riuscita, un po’ a sorpresa, a tenere il gruppo degli uomini restando nella loro scia e questo mi ha aiutato. Sono molto contenta dopo un anno di alti e bassi per le gare a mare. La 10 km a Milazzo non era andata bene e neanche il Baia di Grotta, ma sono felice – conclude Di Mario – di aver fatto quest’ultima gara bene. Il mare di Avola è tosto ma al tempo stesso è uno spettacolo”.

Gli altri messinesi presenti alla gara

Presente alla prova anche Andrea Fazio, il messinese che recentemente ha vinto il Baia di Grotta, facente parte dello stesso circuito di gare, che è risultato il miglior piazzato dei messinesi quarto. Alle sue spalle Antonino Bavastrelli dell’Ssd UniMe 13° poi Antonino Cafarelli della Swimblu che ha di poco preceduto la compagna Di Mario.

Nella gara sprint il primo dei messinesi è stato Cafarelli, meno di un secondo di vantaggio in un arrivo in volata contro Bavastrelli. Tra i primi 20 l’atleta dell’Ulysse Gabriele Molonia. Poi Di Mario 19ª al traguardo e prima tra le donne.

Credit foto in evidenza Annamaria Mangiacasale

