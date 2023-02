Di questa cassetta si sono dimenticati - Tempostretto

L'introduzione delle cassette per le deiezioni è stata una novità importante ma non bisogna trascurare di svuotarle

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via Peculio Frumentario angolo via San Sebastiano”.

Delle due l’una: o la popolazione canina si è incrementata così tanto che le cassette per le deiezioni non bastano più, oppure a Messina Servizi c’è qualche dimenticanza di troppo. Sono diverse, infatti, le segnalazioni WhatsApp che denunciano situazioni simili a quella documentata nella foto inviata dal nostro lettore.

Cassetta per deiezioni canine stracolma

Speriamo che si ponga rimedio a questa situazione. Le cassette per le deiezioni sono un servizio importante per i padroni dei cani ma anche per i cittadini in generale. Da quando sono state installate, infatti, si incorre molto meno nel rischio di fare esperienze non proprio piacevoli con gli escrementi degli amici a quattro zampe. Anche per questo dispiace che capitino disservizi. Va sottolineato, comunque, che le cassette vanno utilizzate correttamente senza bloccarne l’entrata con carte o altro.

Contattata in precedenza da Tempostretto, la presidente di MessinaServizi, Mariagrazia Interdonato, aveva precisato: “Spesso i contenitori vengono bloccati da alcuni cittadini nelle aperture, utilizzando impropriamente giornali o volantini, spesso grandi, e non sacchetti specifici. C’è anche chi non utilizza per niente i sacchetti… Quest’uso improprio rende a volte impraticabile il servizio. Il nostro personale interviene, calcolando il tempo di riempimento, ma questi intoppi non aiutano”.