S. Teresa di Riva. "Cannabis medica", convegno a Villa Ragno

Il Comitato pazienti cannabis medica ed il Meetup Giardini Naxos in Movimento hanno organizzato il convegno "Cannabis medica" che avrà luogo sabato 26 gennaio alle 17.30 a "Villa Ragno", centro culturale

del Comune di Santa Teresa di Riva. Tra i relatori figurano i deputati del Movimento 5 Stelle Angela Raffa (Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni a Montecitorio), Luigi Sunseri ed Antonio De Luca

(parlamentari regionali impegnati rispettivamente in commissione bilancio ed in commissione servizi sociali e sanitari), nonché i medici Monica Sapio, responsabile dell'Uo terapia del dolore dell'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, Bartolomeo La Cagnina, responsabile dell'ambulatorio terapia integrata presso il dipartimento di oncologia-humanitas di Catania e Paolo Minacori, farmacista galenico. Lo scopo dell'evento, spiegano gli organizzatori "è quello di parlare senza pregiudizi di una tematica negli anni demonizzata ed estromessa dal dibattito pubblico a danno delle migliaia di persone affette da malattie degenerative e rare che da troppo tempo aspettano risposte dal legislatore".

"La pianta di cannabis - proseguono Santa Sarta e Giuseppe Leotta, organizzatori dell'evento - possiede proprietà e versatilità d'utilizzo straordinarie. Si associa troppo spesso questo utile prodotto della natura esclusivamente al traffico di droga. In realtà - aggiungono i due - questa pianta ha un valore terapeutico incredibile, potendo essere utilizzata come analgesico, per il rilassamento dei muscoli o per combattere

l'inappetenza. La cannabis industriale è addirittura utilizzata anche in campo edilizio ed alimentare. In particolare l'aspetto terapeutico - proseguono Leotta e Sarta - riguarda migliaia di persone che hanno

enormi difficoltà ad entrare in possesso dei farmaci realizzati con la cannabis, farmaci assolutamente necessari per garantire loro una qualità di vita accettabile nonché, spesso, la sopravvivenza. Ecco perché occorre

continuare a tenere accesa la luce dei riflettori sull'argomento e pretendere dal legislatore una definitiva regolamentazione di questo ambito normativo che consenta ai malati di approvigionarsi a prezzi

contenuti ed in tempi accettabili di questi utilissimi farmaci realizzati con la cannabis".