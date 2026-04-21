Diesel Euro 4 e Euro 5 a Messina, cosa cambia davvero nel 2026

Redazionale - Chi possiede un vecchio diesel a Messina dovrebbe iniziare a informarsi adesso

Redazionale – Chi possiede un vecchio diesel a Messina dovrebbe iniziare a informarsi adesso. Il 2026 segna una svolta nella mobilità urbana italiana: le restrizioni per i diesel più inquinanti stanno diventando strutturali, e il quadro europeo spingerà anche le amministrazioni del Sud ad adeguarsi. Chi aspetta l’ultimo momento rischia di trovarsi senza soluzioni.



L’Italia guida l’Europa per numero di auto, e il Sud non aiuta

Secondo l’ACI Annuario Statistico 2025, l’Italia è prima in Europa con 701 autovetture ogni 1.000 abitanti un parco complessivo di 41,3 milioni di veicoli con età media di 13 anni. Quasi 1 auto su 4 appartiene alle classi Euro 0-3, già soggette a blocchi in molte città.

A Messina la situazione è più critica: 698 auto ogni 1.000 abitanti, quarta tra i capoluoghi metropolitani, con il 39,3% del parco a gasolio tra le percentuali più alte d’Italia, ben sopra Milano 23,8% e Torino 26,5%.

Auto diesel per città italiana – Messina al 39,3% · Fonte: Clean Cities / ISTAT 2023 / ACI 2025



Dal 1° ottobre 2026 scatta il blocco Euro 5 in tutta Italia

Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna introducono il blocco strutturale per i diesel Euro 5 nei comuni più grandi: niente circolazione nei giorni feriali nelle fasce orarie di punta, con sanzioni fino a 168 euro. Per ora le misure obbligatorie riguardano il Nord, ma la direttiva europea sulla qualità dell’aria impone obiettivi vincolanti a tutti i comuni sopra i 100.000 abitanti e Messina è tra questi. In Sicilia il 61,1% delle auto appartiene alle classi Euro 4 o inferiori, seconda regione più obsoleta d’Italia).

Il parco auto italiano per classe emissioni – 2024 · Fonte: ACI Annuario Statistico 2025 /

AutoScout24/ACI 2024



Il Pums 2030 traccia già la direzione per Messina

Nel giugno 2024 il Consiglio comunale ha approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile “Messina 2030”, che prevede la riduzione progressiva del traffico privato e il potenziamento del trasporto pubblico. L’urgenza è anche ambientale: secondo ARPA Sicilia, l’84% delle stazioni regionali supera già oggi i limiti UE previsti per il PM10 entro il 2030.

Quali restrizioni potrebbero arrivare nella ZTL di Messina

La ZTL messinese è già attiva. Le misure più probabili nel medio termine comprendono limitazioni per i diesel Euro 4 nelle fasce orarie di punta, blocchi stagionali nei mesi invernali e controlli più frequenti ai varchi con sanzioni per i veicoli non conformi. Chi guida un Euro 3 o precedente dovrebbe considerare queste restrizioni come quasi certe.



Motore rigenerato, sì o no — quello che la legge non dice chiaramente

Molti proprietari di diesel valutano la sostituzione con un motore rigenerato. Il Codice della Strada impone di registrare ogni sostituzione sul libretto, ma la classe ambientale rimane quella originale dell’auto: un’Euro 4 con motore rigenerato resta un’Euro 4.

Gli esperti di AUTODOC comunicano: «La durata di un motore rigenerato è di circa 100.000-150.000 km se l’intervento è ben fatto, ma trattandosi di un usato la percorrenza è suscettibile di variazioni in base a molti fattori.»

Un motore rigenerato può prolungare la vita del veicolo, ma non risolve il problema delle restrizioni. Chi è in questa situazione deve valutare sia la qualità tecnica dell’intervento sia le conseguenze normative a lungo termine.

Tre mosse concrete per non farsi trovare impreparati



Consultare il portale del Comune per aggiornamenti sulla ZTL, verificare subito la classe Euro del proprio veicolo e valutare con anticipo il passaggio a un’auto ibrida, benzina Euro 6 o elettrica. Il cambiamento è già in corso al Nord a Messina la direzione è tracciata.

Articolo redatto sulla base di ACI Annuario Statistico 2025, ISTAT Indicatori del Parco Veicolare 2024, Clean Cities Campaign / ISTAT 2023, AutoScout24/ACI 2024 e ARPA Sicilia, Relazione qualità dell’aria 2024. Per approfondire: informazioni sui diversi tipi di motori e cosa riserva il futuro alle auto con motori diesel nel 2026.