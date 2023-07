"Difendiamo i Peloritani, prevenire si può": al centro Camelot il tema della tutela del territorio - Tempostretto

L'incontro patrocinato dal Comune e promosso dalla Centauro onlus. Basile: "Dobbiamo svolgere tutti una funzione di sentinella per limitare il rischio incendi"

MESSINA – Al Centro Diurno “Camelot”, sito alla cittadella sanitaria Mandalari di viale Giostra, si è svolto oggi un incontro dal tema: “Difendiamo i Peloritani, prevenire si può…adesso – Operiamo in sinergia con azioni concrete per tutelare il nostro territorio”, giornata di riflessione e dibattito di coloro che vivono i monti Peloritani con le loro associazioni tese alla protezione e valorizzazione del territorio per creare consapevolezza e senso di responsabilità in tutti i cittadini. L’incontro, patrocinato dal Comune di Messina, è stato promosso dall’associazione il Centauro onlus, presieduta da Matteo Allone, in collaborazione con Radio Social Camelot.

Basile: “Limitare il rischio incendi”

All’evento ha partecipato, in rappresentanza del sindaco Federico Basile, l’assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, che, nel porgere i saluti del primo cittadino, ha evidenziato che: “Il Comune di Messina, in collaborazione con la Protezione Civile regionale, ha già avviato la campagna di avvistamento con uomini e mezzi che effettuano tragitti specifici di controllo sul territorio. La campagna proseguirà per tutta la stagione. Tutti noi, amministratori ma prima ancora cittadini, dobbiamo svolgere una funzione di sentinella per limitare i rischi d’incendio. Seguo con piacere e attenzione questo evento dal 2017 e ringrazio l’organizzazione, tutti i presenti, Legambiente e le associazioni di volontariato, da sempre vicini alle esigenze del territorio”.

All’incontro di oggi, moderato dall’avvocata Silvana Paratore, hanno partecipato rappresentanti di istituzioni, enti e associazioni, impegnati nella salvaguardia del territorio.