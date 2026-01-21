“Scuole chiuse domani a Messina”, ma è una bufala. Basile: “Gravissimo”

Il sindaco costretto a smentire la notizia di una presunta ordinanza di chiusura: "Non tollero chi in un momento così delicato diffonde falsità"

MESSINA – “Sta circolando un post con una notizia assolutamente falsa su una presunta ordinanza di chiusura delle scuole a Messina per domani, 22 gennaio 2026. Voglio ribadire con fermezza: non ho firmato nessuna ordinanza di chiusura. Le scuole domani saranno regolarmente”. Il sindaco di Messina, Federico Basile, è stato costretto ad intervenire con una nota ufficiale dopo che in città stava circolando la voce

“Non tollero chi, in un momento tanto delicato per la nostra comunità, diffonde falsità che creano allarme e confusione. Invito tutti a ignorare queste fake news – ha aggiunto Basile – e a fidarsi dei canali istituzionali del Comune di Messina per informazioni ufficiali e verificate. Chi alimenta il caos con queste bufale si assume una responsabilità gravissima”.