Milazzo, rifiuti abbandonati: Midili vuole più telecamere sul territorio

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, torna sulla questione della raccolta differenziata e annuncia di voler potenziare il sistema di videosorveglianza

MILAZZO – Prosegue la campagna contro l’abbandono dei rifiuti nel milazzese. Il sindaco della città del Capo, Pippo Midili, era più volte intervenuto sulla questione nel corso degli ultimi mesi dicendosi pronto ad applicare il pugno duro contro gli “zozzoni” colpevoli dell’abbandono di sacchi di spazzatura lungo il territorio.

Dopo i tanti controlli effettuati, a cui sono seguite anche diverse multe, il primo cittadino di Milazzo ha effettuato un nuovo sopralluogo in città per verificare lo stato delle cose. Ad accompagnarlo il dirigente Fabio Marino e il funzionario Cotruzzolà.

Rifiuti al centro e al Borgo, aumenteranno i controlli

Mentre nei mesi scorsi la percentuale di differenziata risultava in aumento – ma Midili aveva dichiarato di voler puntare più in alto – dall’ultimo sopralluogo sono risultate presenti alcune criticità da rivedere e migliorare. Nello specifico sono stati rinvenuti rifiuti abbandonati presso le zone del centro e del Borgo antico, con tutte le conseguenze del caso per l’igiene e il decoro urbano.

Proprio per questo motivo il sindaco ha annunciato di voler potenziare il sistema di videosorveglianza e, in tal senso, ha già dato disposizioni al settore Ambiente del Comune di Milazzo. Criticità da risolvere anche per i condomini: l’obiettivo è di spostare i cassonetti dentro le aree dei condomini stessi e non fuori, così da evitare danni al decoro urbano.

