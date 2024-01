Differenziata al 75,5%, S. Teresa di Riva rientra nella premialità della Regione

L'assessore all'Ambiente Lombardo: "Dati confortevoli per il 2024 anche per la bolletta. Raggiunti tutti gli obiettivi"

S. TERESA DI RIVA – “Nel 2023 abbiamo raggiunto quota 75,5 di raccolta differenziata. Un sensibile aumento che vale 3 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente”. Ad annunciarlo, con soddisfazione, è l’assessore all’Ambiente e al Territorio, Gianmarco Lombardo, che tanto si è speso affinché il processo virtuoso legato al delicato settore dei rifiuti non fosse macchiato dai gesti degli incivili o da incresciosi episodi che purtroppo ogni tanto si ripresentano e vanno stigmatizzati. L’obiettivo è tenere alta la guardia. “Grazie alla percentuale raggiunta – spiega Lombardo – S. Teresa di Riva può rientrare nella premialità della Regione Sicilia che con l’approvazione della Legge di stabilità, nei giorni scorsi, ha alzato l’asticella per rientrare nei parametri dal 65 al 75%.

C’è un altro dato da prendere in considerazione: il recupero di materia (in termini spiccioli la parte riciclabile della differenziata, ndr) è intorno al 90%. Nel 2023, rispetto al 2022, i rifiuti indifferenziati a S. Teresa di Riva sono diminuiti di 135mila chilogrammi”.

L’assessore Lombardo si dice “sicuro che per il 2024, quelli sciorinati, saranno parametri importanti, oltre che per l’ambiente anche per la bolletta. Posso con piacere affermare – conclude l’amministratore – che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, nonostante quello appena conclusosi sia stato un anno faticoso sotto il profilo ambientale, nel quale ho messo il massimo impegno”.