Diletta e Rachele ai Mondiali di danza sportiva, "orgogliose di rappresentare l'Italia e la riviera jonica" - Tempostretto

Le due ballerine di S. Alessio e S. Teresa gareggeranno ad Atene il prossimo dicembre

S. ALESSIO – Diletta Lo Monaco e Rachele Siligato rappresenteranno l’Italia ai campionati del mondo di danza sportiva – Ido World Latin Show Championship – che si terranno ad Atene dall’1 al 3 dicembre prossimo. L’ennesimo tassello di una carriera in continua ascesa per le due ballerine di S. Alessio Siculo e S. Teresa di Riva, tesserate per la Special Stars Dancing del maestro Giuseppe Cassibba di Comiso. A comunicare la notizia della convocazione alla società e alle due atlete è stata la Federazione Italiana Danza Sportiva. Diletta Lo Monaco e Rachele Siligato sono campionesse mondiali in carica nel sincro freestyle e quest’anno a giugno hanno partecipato al campionato italiano di Massa Carrara ottenendo un primo ed un secondo posto nel solo latin show classe As (internazionale) che ha garantito loro la convocazione per il prossimo mondiale in Grecia.

“Sono orgoglioso per Diletta e Rachele – ha dichiarato il maestro Cassibba – che con tanti sacrifici, tante rinunce personali, tanto lavoro e tanta dedizione affrontano con professionalità le competizioni sportive. Faccio loro un grande in bocca al lupo che possa essere nel prossimo futuro foriero di ulteriori successi sportivi e professionali”. Le due atlete joniche, collaboratrici del maestro Cassibba in qualità di trainers certificate nella sede di S. Teresa, si dicono invece “orgogliose ed onorate di questa convocazione e di rappresentare l’Italia e la nostra riviera jonica”.