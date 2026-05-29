 Diploma nel ricordo del 13enne Francesco Pantano al Boer Verona Trento

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Redazione

Diploma nel ricordo del 13enne Francesco Pantano al Boer Verona Trento

venerdì 29 Maggio 2026 - 16:30

Il ragazzino è morto in un incidente a settembre. Ieri a Messina la consegna ai genitori ad honorem

MESSINA – Ieri è stato un pomeriggio di emozioni per la comunità scolastica dell’Istituto Boer Verona Trento in occasione dell’evento conclusivo di fine anno scolastico. All’interno dell’iniziativa la famiglia di Francesco Maria Pantano, lo studente della scuola media secondaria Verona Trento morto il 13 settembre in seguito a un incidente avvenuto a Giostra, ha ricevuto il diploma di istruzione secondaria di primo grado. Diploma che il Consiglio d’istituto ha voluto conferire ad honorem in ricordo del ragazzo, che aveva tredici anni.

La consegna ai genitori, alla presenza di diversi familiari, è stata accompagnata da un lunghissimo e sentito applauso. Presenti i professori e i compagni della III D, che stretti tra loro ed emozionati hanno voluto manifestare la loro vicinanza alla mamma e al papà.

La famiglia di Francesco, commossa, esprime “profondo affetto e sincera gratitudine alla scuola I. C. Boer Verona Trento in tutte le sue componenti e tutti i compagni, per il riconoscimento, per la sensibilità, la vicinanza e il ricordo che conservano di Francesco che ha lasciato, con il suo sorriso e la sua personalità entusiasta in ognuno di loro, un segno indimenticabile”.

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