Basile e De Luca: “La Giunta sarà in continuità, un nuovo assessore dalle liste giovanili”

Il sindaco rieletto di Messina e il leader di Sud chiama Nord annunciano che sarannno poche le novità in squadra. Ecco i sei riconfermati

MESSINA – Verso la nuova Giunta Basile dopo il successo della rielezione. Ma ci saranno cambiamenti nella squadra di governo sotto effetto del dato elettorale? Risponde il sindaco, riconfermato con il 58,42%, Federico Basile durante la conferenza stampa a Palazzo Zanca: “Riguardo alla composizione della Giunta, confermo l’impostazione annunciata in campagna elettorale (sei assessori confermati). Al di là dell’esito elettorale, ci sono delle situazioni da portare avanti. In una settimana formalizzeremo la composizione della Giunta. Nessuna novità importante”. E aggiunge il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca: “La conferma di valorizzare il progetto giovani c’è. Come abbiamo annunciato in campagna elettorale, ci sarà un assessorato riservato a un esponente dei candidati e delle candidate delle liste Cateno per i giovani e De Luca sindaco di Sicilia (rispettivamente 1,21 e 3,46 per cento, n.d.r.) a prescindere dall’esito elettorale”.

I sei assessori riconfermati nella Giunta Basile

Federico Basile ha infatti confermato Alessandra Calafiore, Liana Cannata, Antonino Carreri, Vincenzo Caruso, Massimo Finocchiaro e Massimiliano Minutoli, con l’obiettivo di “non interrompere il lavoro avviato ma accompagnarlo fino alla conclusione di alcuni importanti iter già in corso”. Dalle due liste under 45 e under 35 sarà scelto il nuovo assessore alle Politiche giovanili.

Calafiore e Minutoli dovrebbero dunque rinunciare all’elezione al Consiglio comunale, anche se per l’ex assessore alla Protezione civile si è pure ipotizzato, tra le indiscrezioni, un ruolo di presidente del Consiglio. Per l’ex vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Salvatore Mondello si è pure ipotizzata la direzione generale del Comune, ma Salvo Puccio ha perso la sindacatura a Giardini Naxos, o la presidenza dell’Atm. E l’ex assessore Roberto Cicala è alla presidenza di Equità urbana Spa a Taormina. Da valutare anche se sarà riconfermato l’ex assessore Francesco Caminiti, con deleghe importanti.

Così Nello Pergolizzi, consigliere rieletto e ormai ex presidente del Consiglio comunale: “Io sono a disposizione di Sud chiama Nord. Mi piacerebbe continuare il lavoro da presidente ma sono a disposizione del mio partito”.

Da valutare le scelte pure nelle partecipate e le strategie di De Luca in vista delle elezioni regionali.