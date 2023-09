"Diritti al quadrato" con la Cgil a Messina: incontri, mostre e laboratori - Tempostretto

In programma sabato 23 settembre dalle 15:30 alle 23 negli spazi esterni della Camera del lavoro di via Peculio Frumentario

MESSINA – “Un momento di partecipazione e di confronto aperto alla città, al territorio, che vuole mettere al centro il lavoro e i diritti”, così il segretario generale della Cgil Messina, Pietro Patti, presentando l’iniziativa “Diritti al Quadrato” in programma sabato 23 settembre dalle 15:30 alle 23:00 negli spazi esterni della Camera del lavoro di via Peculio Frumentario. “Un momento – prosegue Patti – che abbiamo pensato in una fase di mobilitazione su temi importanti e sul forte messaggio che vogliamo lanciare della piena affermazione dei diritti sanciti dalla Costituzione, partendo da quello al lavoro, che ci porterà il 7 ottobre a scendere in piazza a Roma per la manifestazione nazionale assieme ad altre associazioni. L’iniziativa della Cgil Messina vuole essere occasione di dialogo, condivisione di percorsi, di proposte per il rilancio socioeconomico del nostro territorio e allo stesso tempo di aggregazione e socialità”.

Diverse le attività previste, incontri, laboratori, mostre, estemporanee, esibizioni con il coinvolgimento di artisti e gruppi locali. All’interno dell’iniziativa spazio al dibattito sul tema “Verso uno sviluppo inclusivo e sostenibile del territorio”, che vedrà lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, studenti e studentesse dialogare con enti, istituzioni e realtà del territorio. Diritti, lavoro, sicurezza, pari opportunità, sviluppo, istruzione, uguaglianza sociale, sono questi alcuni temi attraverso i quali si svilupperà un dialogo a più voci che focalizzerà l’attenzione sulle condizioni lavorative, di vita e sociali.

Al dibattitto, coordinato dalla segretaria confederale della Cgil Messina Stefania Radici, interverranno il sindaco di Messina e della Città metropolitana Federico Basile, ilprovveditore agli studi di Messina Stello Vadalà,ilpresidente della Camera di Commercio Ivo Blandina, ildirettore dell’Inps Gaetano Minutoli, la consigliera provinciale di Parità Mariella Crisafulli, la presidente della Messina Social City Valeria Asquini, il dirigente dell’Ispettorato Territoriale del lavoro Enrico Zaccone, il direttore del Centro per l’Impiego Giacomo De Francesco, l’educatrice Oratorio salesiano di San Matteo Marika Santoro, il segretario generale della Cgil Messina Pietro Patti.

La vera sfida parte dal Mezzogiorno, dalla Sicilia, è in questa parte del Paese infatti che i principi costituzionali trovano minore applicazione, è da qui allora che bisogna imboccare la via maestra per i diritti e per lo sviluppo dell’intero Paese: su questo interverrà all’interno del dibattito il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, parlando della mobilitazione in corso “La Via Maestra”.

Nel corso del confronto reading a cura di Valeria Alessi, attrice e Mariachiara Millimaggi, musicista.

Nella giornata organizzata dalla Cgil Messina sarà possibile firmare la petizione per chiedere al Presidente della Regione siciliana di ritirare l’adesione al progetto di riforma sull’autonomia differenziata.

Le attività prenderanno il via alle 15:30 conestemporanea di pittura con il professore Guglielmo Bambino, laboratorio artistico di mosaico con Elisa Callejera, storytelling e laboratorio esperienziale di disegno e pittura con Simona Ponzù Donato. A seguire la presentazione del libro “Fuori da ogni convenzione” della scrittrice messinese Francesca Calapai, dialoga con l’autrice Marcella Magistro, segretaria confederale Cgil Messina.

Nel corso del pomeriggio, le categorie, i servizi e le associazioni collaterali della Cgil saranno presenti per fornire informazioni sulle tutele offerte a lavoratori, lavoratrici, studenti, studentesse, pensionati, pensionate, sugli sportelli attivati nella sede del sindacato. Sarà esposta anche una mostra fotografica che ripercorre la storia della Camera del lavoro e delle lotte sindacali e sociali.

L’iniziativa vedrà, inoltre, la significativa presenza del Birrificio Messina.

