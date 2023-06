Disabilità post ictus, visite specialistiche al Policlinico di Messina - Tempostretto

L’obiettivo è prevenire le disabilità funzionali che spesso si generano dopo una patologia che determina ipomobilità

MESSINA – Nell’ambito della Settimana di prevenzione delle disabilità funzionali secondarie ad ipomobilità nelle cerebrolesioni acquisite, promossa in contemporanea nelle tre Aou della regione. Visite riabilitative gratuite per chi ha subito un ictus cerebrale o un trauma cranico. Anche l’UOC di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Aou G. Martino di Messina, diretta dal prof. Daniele Bruschetta, aderisce alla settimana di screening promossa in tutte le aziende ospedaliere universitarie della regione e che vede come capofila il Policlinico S. Marco di Catania. Nell’ambito di questa iniziativa – che si svolge dal 26 Giugno all’1 Luglio – il 26, 27 e 28 Giugno presso gli ambulatori del padiglione B del Policlinico di Messina (quarto piano) sarà possibile ricevere una visita gratuita con l’obiettivo di prevenire le disabilità funzionali che spesso si generano dopo una patologia che determina ipomobilità.

Previste al massimo 8 visite al giorno

A coordinare le attività è il Prof. Domenico Restivo. È previsto un numero massimo di otto visite al giorno ed è necessario prenotare scrivendo una mail all’indirizzo drestivo@unime.it . Un’iniziativa corale, che si volge in contemporanea nelle tre realtà ospedaliere universitarie, proprio con il proposito di valutare gli “esiti motori” e “cognitivi” post ictus, anche a distanza di tempo dall’evento acuto, per sviluppare le strategie riabilitative più corrette per favorire il pieno recupero delle funzioni del paziente.