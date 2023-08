Disagio idrico a Giampilieri Superiore, Bonasera: "Amam è intervenuta immediatamente" - Tempostretto

La presidente replica alla segnalazione di un cittadino

MESSINA – La presidente dell’Amam, Loredana Bonasera, è intervenuta in merito alla segnalazione di un cittadino di Giampilieri Superiore al nostro giornale (pubblicata lunedì 7 agosti), con la quale evidenziava gravi problemi di salute e lamentava la mancanza di acqua nella propria abitazione dal 23 luglio. “In primo luogo – spiega Bonasera – si tiene a precisare che la prima segnalazione in merito è pervenuta ad Amam nella serata di domenica 30 luglio intorno alle 20, 30 e non il 23 come si sostiene nell’articolo. Lunedì 31 luglio Amam è intervenuta immediatamente per risolvere il guasto che causava l’interruzione della fornitura e l’operatore incaricato ha lasciato il proprio recapito telefonico all’utente affinché segnalasse il persistere di eventuali problemi di approvvigionamento idrico nell’abitazione interessata. Nessuna segnalazione, nemmeno telefonica al recapito lasciato all’utente interessato è mai pervenuta fino a sabato sera 5 agosto, contattato la sera stessa, l’utente lamentava un problema di pressione. Nel corso della mattinata del 7 agosto Amam ha rintracciato una perdita causata da lavori nel torrente ed è intervenuta tempestivamente per ripristinare il guasto”.