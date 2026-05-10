Il Messina non segna e retrocede in Eccellenza, il Ragusa è l’antisportività

Il Messina fallisce la sfida playout. Tre miracoli del portiere del Ragusa e un gol annullato a Bosia, nel finale nervosismo e palloni prima scomparsi e poi tirati in campo per perdere tempo

RAGUSA – Allo stadio “Aldo Campo” partita che si è incattivita sempre di più. Tre espulsioni, tante pardite di tempo, poco gioco e palloni scomparsi nei minuti finali della gara. Alla fine il Messina non va a segno anche se ha avuto occasioni, almeno tre sventate da Esposito, e un gol annullato a Bosia. Dopo anche i supplementari, dove il Ragusa è rimasto in dieci uomini ma non si è praticamente giocato con prima i raccattapalle che hanno fatto sparire i palloni e poi il Messina si ritrovava ad attaccare con cinque palloni in campo contemporaneamente. Nel finale nervosismo dilagante con i tifosi locali che si prendono a parole co i giocatori del Messina.

Una partita nervosa sin da subito e bloccata, almeno nel primo tempo con nessuna parata e dove il Messina paga, probabilmente, anche un po’ di tensione. Nel secondo tempo Messina più vivo e Ragusa più chiuso e spaventato. Bosia impegna Esposito che compie un miracolo, poco dopo il difensore segna, all’80’ ma il rigore viene annullato per fuorigioco provocando le proteste di Justin Davis in tribuna. In pieno recupero punizione di Saverino su cui Esposito compie il secondo miracolo. Nel supplementare si gioca poco e il Messina perde prima il vice Savanarola e poi l’allenatore Feola. Nel secondo tempo supplementare Benassi stende gratuitamente Maisano, rosso diretto e Messina in superiorità numerica.

Nel Messina sono mancati gli acuti dei suoi giocatori fin qui più importanti. Tedesco, Roseti, Tourè, Kaprof. Il Messina non segna, il Messina gioca timoroso il primo tempo, quando si sveglia sbatte sul portiere, sul Ragusa e sul fattore campo che pesa sia in termini di doppio risultato, il Messina alla fine retrocede senza perdere, che nella gestione vergognosa della zona panchina e degli stewart. In tribuna presenti il presidente Justin Davis e il vice presidente Morris Pagniello che restano di sasso nel vedere il Ragusa che festeggia, dopo il gol annullato il presidente era scattato inveendo verso il campo. Presenti alla stadio e a colloqui con la squadra nel finale più dei 370 tifosi autorizzati con il permesso dato nel finale per farne entrare altri 200 circa arrivati da Messina.

Ragusa – Acr Messina 0-0

Ragusa (3-5-2): Matteo Esposito; Benassi, Callegari, Prestigiacomo; Accetta, Bianco, Memeo, D’Innocenzo (dal 84′ D’Amore), Bernardo Esposito; Golfo (dal 63′ Capone), Sinatra (dal 77′ Campanile).

Allenatore: Gaetano Lucenti

In panchina: Bonagura, Brugaletta, Crisci, Palladino, Guzzo, Martorelli.

Acr Messina (3-5-2): Giardino; Clemente (dal 68′ De Caro), Trasciani, Bosia; Oliviero (dal 53′ Roseti), Zucco (dal 65′ Zerbo), Garufi, Matese (dal 76′ Saverino), Bombaci (dal 106′ Maisano); Tedesco (dal 90+’ Kaprof), Touré.

Allenatore: Vincenzo Feola.

In panchina: Sorrentino, Aprile, Bonofiglio.

Reti:

Ammoniti: Trasciani 2′ (M), Golfo 2′ (R), Lucenti 12′ (panchina R), Accetta 90+5′ (R), Touré 90+5′ (M), Kaprof 95′ (M), Bosia 113′ (M).

Espulso al 96′ il vice allenatore Savanarola dalla panchina.

Espulso al 105′ Feola dalla panchina.

Espulso Benassi al 108′, rosso diretto.

Calci d’angolo: 1-4. Recupero: 2’+5′. Recupero supplementare: 1’+2′.

Arbitro: Simone Palmieri di Avellino.

Assistenti: Anthony Di Minico di Ariano Irpino & Alex Scaldaferro di Vicenza.

Quarto ufficiale: Marco Tavassi di Tivoli.

Primo tempo

Subito nervosismo in campo, sul calcio d’inizio Clemente opera un blocco su Golfo, l’arbitro fischia fallo, Trasciani va spalla a spalla con il centravanti ibleo, giallo per entrambi. Ragusa che prova subito ad offendere sulla fascia sinistra, Golfo arretrato per Memeo ribattuto il suo tiro. Al 18′ punizione Golfo quasi un corner, prova la battuta in porta, Giardino allunga in angolo, il primo della gara.

Messina che non riesce a costruire, schiacciata da un’aggressività esagerata dei locali. Al 24′ pericolo per il Messina, Sinatra riceve in mezzo all’area, si gira bene ma la conclusione è smorzata e non crea pericoli a Giardino. Pochissimo gioco con il Messina che non riesce a costruire ma il Ragusa prova spesso con la velocità di Golfo ma viene tenuto con le buone e spesso con le cattive. Due minuti di recupero concessi, i locali creano un’occasione con D’Innocenzo che fa lo slalom e poi la mette in mezzo per Sinatra, stavolta la potenza c’è ma la conclusione è alta.

Secondo tempo

Si riparte senza cambi. Al 47′ primo squillo della ripresa per il Messina, punizione da 25 metri, si incarica della battuta Bombaci con il suo mancino ma manca di metri il bersaglio. Al 53′ Feola opera il primo cambio, esce Oliviero che lamentava un problema, dentro Roseti, prima volta che convive con Tedesco. Al 64′ prova Sinatra dal limite dell’area, si immola in scivolata Trasciani che fa muro col corpo. Doppia occasione per il Ragusa, provano prima il neo entrato Capone, murato, poi prova dal limite dell’area D’Innocenzo con lo stesso esito.

Al 68′ il Messina perde anche Clemente per infortunio e Feola costretto al terzo cambio con il subentro di De Caro. Al 72′ punizione invitante per il Ragusa, sul pallone Capone che lascia a Benassi, che manda alle stelle col destro. All’80’ Saverino, neo entrato, pennella una punizione sul secondo palo, Bosia tutto solo incorna di testa e insacca ma l’assistente ha alzato la bandierina segnalando fuorigioco. All’89’ punizione sulla trequarti del Ragusa, torre verso il centro dell’area dove si coordina Bosia, miracolo di Esposito che manda in angolo. Dalla bandierina Zerbo, pallone ancora in zona Bosia scatenato che viene murato, ripartenza del Ragusa che però spreca un’occasione con l’attaccante che termina in fuorigioco. Cinque minuti di recupero, punizione di Saverino che prova a sorprendere Esposito su sul palo, il portiere ibleo si allunga e manda in angolo al 93′.

Supplementari

Prima occasione della ripresa per il Ragusa, Capone scappa a Bosia e si presenta in area in posizione defilata, Giardino al primo intervento al 91′ risponde presente. Praticamente l’unica occasione del primo tempo supplementare visto che il gioco è molto spezzettato e nervoso con il Messina che perde il suo vice Savanarola allontanato dalla panchina con un cartellino rosso. Al 103′ conclusione da fuori area di Saverino, si torna a vedere calcio ma poca roba. Un minuto di recupero supplementare, punizione dal limite di Capone alle stelle.

La panchina del Messina si gioca l’ultimo cambio dentro Maisano per Bombaci. Al 108′ Ragusa in dieci, Maisano prova ad uscire palla al piede, Benassi lo stende malamente e viene espulso malamente. Il Messina gioca ormai con De Caro e Trasciani centravanti aggiunti. Al 120′ occasione per il Messina, Roseti a tu per tu con Esposito, altro miracolo. Palla in calcio d’angolo e compaiono magicamente palloni in campo in uno scenario che davvero ha poco di sportivo.