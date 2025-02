Discarica di Mazzarrà, la bonifica entra nel vivo

Vertice al Genio Civile il prossimo 14 febbraio per definire le opere di messa in sicurezza al sito di contrada Zuppà

Messina – Vertice al Genio Civile di Messina, il prossimo 14 febbraio alle 11, per pianificare le operazioni di bonifica alla discarica di Mazzarrà Sant’Andrea. Uno step fondamentale, la riunione di venerdì prossimo, che arriva dopo la sigla dell’accordo di programma, lo scorso 7 febbraio, tra Ministero e Corte dei Conti.

Il piano di bonifica

L’assessorato regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità ha convocato al Genio il sindaco di Mazzarrà, Carmelo Pietrafitta per discutere, nello specifico, di tutti gli atti consequenziali alla stipula dell’accordo. Trentadue milioni di euro la cifra stanziata per mettere in sicurezza il sito, diventato ancora una volta una bomba ecologica dopo gli incendi del giugno scorso.

Messa in sicurezza di contrada Zuppà

Esulta il primo cittadino che vede concretizzare un iter travagliato che lo ha visto più volte impegnato in interlocuzioni e sollecitazioni: “Sono soddisfatto per questo ulteriore passaggio che conferma come ormai il percorso sia netto e ben tracciato. La messa in sicurezza della discarica di Contrada Zuppà è una vittoria per la nostra comunità e per le altre comunità del comprensorio. Ci tengo a ringraziare il Ministro Gilberto Pichetto Fratin; il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani; l’Assessore Regionale Roberto Di Mauro; il dirigente generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti, Arturo Vallone. Un ringraziamento particolare all’onorevole Tommaso Calderone che, nella sua qualità di Presidente della Commissione Bicamerale per il Contrasto ai disagi derivanti dall’insularità, si è speso con tutte le sue forze per questo traguardo che, per il nostro territorio, è fondamentale”.