Disco orario sul viale San Martino e a Provinciale, Mondello: "Valuteremo le proposte" - Tempostretto

La richiesta dei commercianti avanzata oggi durante la riunione della Terza Municipalità

MESSINA – Il Consiglio della Terza Municipalità, presieduta da Alessandro Cacciotto, si è riunito questa mattina nella saletta ovale di Palazzo Zanca, dove ha incontrato il vicesindaco e assessore alla Viabilità, Salvatore Mondello. Tanti i temi sul tavolo, dal piano parcheggi alla viabilità nel tratto viale San Martina-Villa Dante, all’apertura completa della via don Blasco.

Le richieste all’assessore Mondello

“Il Consiglio – spiega Cacciotto – condivide l’idea di una mobilità diversa che ponga al centro il cittadino ed auspica che i lavori dei parcheggi interscambio possano concludersi nel più breve tempo possibile per mitigare i disagi attuali”. All’assessore Mondello è stata sottoposta la necessità di stalli con disco orario per favorire la categoria dei commercianti sia sul tratto di viale San Martino – Villa Dante sia a Provinciale. È stata altresì rappresentata l’utilità di un bus navetta dal parcheggio Villa Dante al mercato Vascone. Presenti all’incontro anche dei commercianti delle zone in questione, che hanno illustrato le ragioni di una categoria in ginocchio soprattutto in questo periodo di caro bollette.

La proposta del disco orario

“Il vicesindaco Mondello – ha aggiunto il presidente Cacciotto – ha garantito che i lavori dei parcheggi e il completamento della via don Blasco rispetteranno i tempi previsti. Quanto ai problemi rappresentati dai commercianti, l’idea, eventualmente temporanea, di parcheggi con disco orario, potrebbe essere praticata valutando le condizioni tecniche”.

“Il Consiglio – ha concluso Cacciotto – ha ringraziato Mondello per la condivisione dei temi, auspicando una strategia mobile e viaria che possa essere per i cittadini ed i commercianti un fattore di benessere e di crescita sociale”.

