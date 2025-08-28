 Dismed sul caso di Salvatore: "Non abbandoniamo nessuno, le alternative ci sono"

Dismed sul caso di Salvatore: “Non abbandoniamo nessuno, le alternative ci sono”

Alessandra Serio

Dismed sul caso di Salvatore: “Non abbandoniamo nessuno, le alternative ci sono”

Tag:

giovedì 28 Agosto 2025 - 18:30

La replica del centro riabilitativo all'appello della famiglia del 22enne affetto da tetraparesi

Messina – Arriva in fretta la risposta della Dismed alla famiglia Cambria. “Conosciamo bene la storia di Salvatore – spiega il direttore Enrico Livio – lo seguiamo da tanti anni e non è nostra intenzione abbandonarlo. Il nostro è un grosso centro e negli anni la nostra organizzazione interna è cambiata, ecco perché la famiglia ha notato una differenza, rispetto al passato”.

La replica

avv. Enrico Livio

Sono cambiamenti fisiologici nelle strutture complesse che però non inficiano la qualità dell’offerta al paziente. L’ostacolo è sorto perché i nostri terapisti contrattualizzati lavorano al mattino fino alle 14, fascia oraria in cui, non tutti i giorni, i genitori di Salvatore possono trovarsi in casa. Né lui, che per fortuna è impegnato in attività all’esterno tutte le mattine”.

Le proposte del centro Dismed

dismed messina

“Le alternative però ci sono – spiega il direttore – e le abbiamo fatte presenti, anche all’Asp, nella relazione di servizio del marzo scorso a riscontro dei solleciti del legale della famiglia. Se la famiglia ci autorizza e l’Asp anche, possiamo per esempio inviare un terapista nella struttura che Salvatore frequenta al mattino, per i giorni in cui non può fare la fisioterapia a casa. Una soluzione che riteniamo peraltro medicalmente ottimale, perché più Salvatore effettua attività all’esterno meglio è, per le sue problematiche. Da allora non abbiamo avuto più chiare notizie però, ma la proposta rimane valida”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
Tindari Festival 2025: Il mito, la parola, la musica VIDEO
S. Teresa. “Test” Fedez superato, ora si punta ai grandi eventi
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED