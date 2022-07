Diventerà Bellissima, Galluzzo: "Mai ricevuto istanze per il territorio taorminese" - Tempostretto

Il deputato regionale replica ai dissidenti che hanno lasciato il partito

MESSINA – Il deputato regionale Pino Galluzzo ha replicato ai tre ex esponenti di “Diventerà bellissima” che hanno deciso di lasciare il movimento del presidente della Regione Nello Musumeci. Con una nota polemica, indirizzata a Musumeci e Galluzzo, Bruno De Vita, componente dell’Assemblea regionale e commissario del partito a Taormina, Salvatore Valerioti, componente del coordinamento provinciale, Enrico Buda, componente del coordinamento provinciale giovanile, avevano preso le distanze dal partito. I tre lamentavano, tra le altre cose, una “assoluta insensibilità” del partito verso le necessità del territorio taorminese.

La replica di Galluzzo

«Scopro solo adesso, dal firmatario di una lettera riportata da alcuni organi di stampa, che lo stesso aveva istanze per il territorio di Taormina – replica il deputato regionale Pino Galluzzo – Richieste ed attenzioni mai rappresentatemi. Si sa, comunque, che si è aperta la campagna elettorale e in questa fase accade di tutto. La politica in Sicilia, purtroppo, è anche questo».