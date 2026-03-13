 Divieto di avvicinamento perché aggredisce il padre. Violazione immediata, arrestato 55enne

venerdì 13 Marzo 2026 - 14:00

Dopo aver picchiato il genitore aveva ricevuto provvedimento subito disatteso

Nella nottata, a Messina, i carabinieri di Bordonaro hanno arrestato un 55enne del luogo, già noto alle Forze dell’ordine, risultato responsabile di aver violato la misura cautelare dell’“allontanamento dalla casa familiare”.

In particolare, il provvedimento restrittivo era stato emesso solo nel pomeriggio di ieri, dopo che l’uomo aveva percosso il padre e danneggiato alcune suppellettili della loro casa, costringendo il genitore a ricorrere alle cure mediche al Policlinico di Messina.

Nell’ambito dei controlli eseguiti per verificare l’osservanza della misura cautelare, i carabinieri hanno sorpreso il 55enne che era tornato a casa dei genitori, in violazione quindi delle prescrizioni imposte dal provvedimento restrittivo da cui era gravato.

L’uomo è stato quindi arrestato e portato al carcere di Messina Gazzi in attesa di decisione del giudice.

