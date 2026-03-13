 Scurria: "Nei mercati abbandonati la Messina reale. Li riqualificheremo"

Scurria: “Nei mercati abbandonati la Messina reale. Li riqualificheremo”

Redazione

Scurria: “Nei mercati abbandonati la Messina reale. Li riqualificheremo”

venerdì 13 Marzo 2026 - 14:30

Il candidato sindaco di centrodestra ha incontrato mercatali e clienti al Sant'Orsola

“Basta visitare i mercati cittadini per verificare facilmente la differenza tra la città propagandata e quella reale”. Lo dichiara il candidato sindaco di centrodestra, Marcello Scurria, che questa mattina ha incontrato operatori commerciali e clienti delle aree di vendita di Giostra e Sant’Orsola.

“Luoghi che dovrebbero essere simboli di lavoro ed economia appaiono sporchi e abbandonati. Tante le lamentele a fronte di chi dice che la città è cambiata. I problemi si risolvono con azioni reali e non attraverso dichiarazioni sui social. Assumiamo l’impegno di riqualificare i mercati. I cittadini che lavorano e comprano qui, dando un importante impulso all’economia di Messina, meritano molto di più”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

YoungMe, 148 borse lavoro per giovani fra 18 e 36 anni VIDEO
La vecchia ferrovia Messina – Catania si potrebbe mantenere? I nodi dietro l’addio alla linea storica
Giornate Fai di primavera: torna l’appuntamento con storia e cultura
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED