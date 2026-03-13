Scurria: “Nei mercati abbandonati la Messina reale. Li riqualificheremo”

Il candidato sindaco di centrodestra ha incontrato mercatali e clienti al Sant'Orsola

“Basta visitare i mercati cittadini per verificare facilmente la differenza tra la città propagandata e quella reale”. Lo dichiara il candidato sindaco di centrodestra, Marcello Scurria, che questa mattina ha incontrato operatori commerciali e clienti delle aree di vendita di Giostra e Sant’Orsola.

“Luoghi che dovrebbero essere simboli di lavoro ed economia appaiono sporchi e abbandonati. Tante le lamentele a fronte di chi dice che la città è cambiata. I problemi si risolvono con azioni reali e non attraverso dichiarazioni sui social. Assumiamo l’impegno di riqualificare i mercati. I cittadini che lavorano e comprano qui, dando un importante impulso all’economia di Messina, meritano molto di più”.