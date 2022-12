Domenica i volontari di MessinAttiva ripuliranno il viale Italia - Tempostretto

Appuntamento alle 10, chi vorrà potrà unirsi per togliere i rifiuti dalla strada

Dopo aver partecipato lo scorso 4 dicembre alla gara di plogging organizzata dal gruppo Arb, in occasione del VI trofeo Luigi Cacopardi, questa volta i volontari di MessinAttiva si spostano in città e sono sempre carichi di energie e pronti a rimboccarsi le maniche.

Tante le segnalazioni ricevute sullo stato di una via centrale di Messina, arteria fondamentale per raggiungere il centro storico.

Come sempre, l’obiettivo non è solo quello di ripulire la città dai rifiuti, ma anche di innescare quel cambiamento di mentalità che possa far maturare il senso di appartenenza al territorio.

L’appuntamento è per domenica 18 dicembre alle 10 sul viale Italia, di fronte al bar Noviziato, muniti di guanti, sacchi e tanta voglia di fare. Quello che ci aspettiamo dagli altri coincide sempre con quello che per primi facciamo noi.