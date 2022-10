Domenico Ravidà è il nuovo presidente del Gal Taormina-Peloritani - Tempostretto

Ventuno anni, di Mandanici, era candidato alle Regionali con Cateno De Luca nella lista "Giovani Siciliani"

Con delibera del Consiglio di amministrazione del 21 ottobre scorso è stato nominato all’unanimità il nuovo presidente del Gal Taormina-Peloritani. Si tratta del 21enne Domenico Ravidà, di Mandanici, studente di ingegneria civile e recentemente candidato alle Regionali nella lista “Giovani Siciliani” a sostegno di Cateno De Luca (556 le preferenze riportate e seconda posizione in lista per lui). Ravidà succede al neo deputato regionale Giuseppe Lombardo che aveva rassegnato le dimissioni lo scorso luglio.

“Il Gal – si legge in una nota – attraverso questa nomina intende dare nuova linfa alle attività di sviluppo del territorio, già in corso d’attuazione, ma che si evolveranno, adeguandosi, alle mutate dinamiche del mercato dopo l’emergenza socio-sanitarie post pandemica”. “Sono davvero onorato – commenta Domenico Ravidà – di ricoprire questo ruolo prestigioso. Ringrazio il Cda per la fiducia che ha riposto in me e chi mi ha preceduto alla guida di questo organismo. Giuseppe Lombardo ha fatto un ottimo lavoro che spero di proseguire con lo stesso impegno”.

Gli investimenti posti in essere dal Gal Taormina-Peloritani

• Per la sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala è stato appaltato e stipulato il contratto per la consegna dei lavori dal Comune di Fiumedinisi il progetto di € 488.000,00 per i lavori da realizzarsi nell’area circostante il Castello Belvedere aggiudicati, tramite gara di appalto espletata dalla Centrale Unica di Committenza di Letojanni-Taormina-Castelmola e Mongiuffi Melia.

• Per la sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” per un importo di € 146.400,00 ed è in corso la procedura per l’espletamento della gara di appalto tramite la CUC di Letojanni per il Comune di Monforte San Giorgio.

• Per la sottomisura 6.4C – Ambito 1 riguardante il “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole” la cui dotazione finanziaria ammonta a €.1.120.160,00 sono state finanziate 18 microimprese l’intero importo assegnato.

• Per la sottomisura 7.6 azione 2.2 riguardante la “Riqualificazione del patrimonio culturale e storico –architettonico” sono stati ammessi i Comuni di Mandanici e Forza D’Agro’ per i quali sono stati emessi Decreti di liquidazione per il rispettivo importo di €. 179.950,40 e €. 180.000,00.

• Per la sottomisura 16.9 azione Pal 1.5 riguardante il “Sostegno per la diversificazione dell’attività di agricoltura sostenibile della comunità (orti urbani) è stata pubblicata la graduatoria definitiva del Progetto presentato da una ONLUS attiva nel terzo settore, in partenariato con il Comune di Santa Teresa di Riva ed il CNR per l’importo di €. 99.904,00.

• Per la sottomisura 3.3 e 3.4, “Bonus PMI COVID”, impegnata e liquidata a 383 PMI l’intera somma pari ad € 1.333.334,00.

Il totale del Piano di azione locale corrisponde al complessivo importo di € 4.832.759,36. Il Gal, ad oggi, ha speso la cifra di € 3.213.301,98, corrispondente al 67% della dotazione finanziaria assegnata.

